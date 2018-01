"La comunicación fue con el agente de Riquelme, que no descartó nada. Me parece que él dijo que sí. Le hicimos una oferta para venir a jugar algunos partidos de local y cobraría por partido". La frase de Pedro Sacchi, presidente de Aviador Origone de Villa Mercedes (San Luis), sacudió el sopor veraniego del mercado de pases. ¿Vuelve Riquelme a la acción a los 39 años en el Federal C, la categoría más pequeña del Interior? En realidad, por debajo del Federal C, el primer escalón en la búsqueda de una plaza en el fútbol grande, están las ligas regionales. Allí, en un ámbito con menos presión, podría regresar a la actividad el enlace ídolo de Boca.