"Es bastante básico lo que te explican de escultura en la Escuela de Bellas Artes, hay muchos artistas que son autodidactas. El tema es que no se suele pedir un trabajo de este tamaño o magnitud", detalla la primera dificultad que plantea este particular trabajo. El resultado del clon de José "Pepe" Romero, ex jugador y técnico que devolvió al Albo a Primera, habrá sido satisfactorio, porque los pedidos se multiplicaron. Así, por las manos de Schamun y su equipo pasaron figuras de la talla de Carlos Timoteo Griguol, que hoy vigila al barrio de Caballito desde la sede social de Ferro, y Christian "Gomito" Gómez, inoxidable ídolo de Nueva Chicago (43 años), que hoy tiene un joven hermano de bronce que le retacea fama. En proceso creativo se encuentra la estatua de Lautaro Acosta, prócer de Lanús. "No es necesario ser futbolero para captar el espíritu del protagonista, pero ayuda, porque entendés un poco cómo le gustaría quedar a la persona retratada. Hay escultores que no saben de deporte y han hecho muy bien su trabajo. Pero conocer suma y lo hace más divertido", profundiza Maximiliano.