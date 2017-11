Por eso no dudó cuando lo contactaron para ser uno de los 12 deportistas que intentarán escalar los 6962 metros del Aconcagua. Lo hará junto a Santiago Lange (superó un cáncer de pulmón), Silvio Vello (no vidente, capitán de los Murciélagos) y Elisa Forti, una mujer de 82 años que ya cruzó cuatro veces la Cordillera de los Andes (104 km). "Me encantó cuando me dijeron. Es como agarrar la hoja de mi vida y tachar montañismo. Es superar algo más, mis propios límites. Yo subí al Cerro Champaquí en Córdoba (2800m), pero esto será otro nivel, para la cual me estoy preparando a conciencia", asegura Oberto, quien jugó seis temporadas NBA (3 equipos, 1 anillo) y seis en España (3 títulos).