Por su parte, el Secretario de Deportes de la Nación sostuvo: "Hoy me toca salir de la presidencia y cederle el lugar a Gerardo. Hemos pasado meses muy buenos de trabajo y estoy convencido que los meses que vienen van a ser mucho mejores porque generamos una relación de confianza para que cada día esto pueda funcionar mejor. Agradezco a todos los que han participado en el ENARD durante este período en el que me ha tocado ser el presidente, por el acompañamiento, la ayuda, la muestra de afecto y de respeto con la que me he sentido tratado. Hoy tenemos un nuevo presidente y seguramente vamos a seguir trabajando en equipo como lo hicimos desde el primer día en el que iniciamos la gestión".