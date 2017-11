"Pará. Momento. Con esto no jodás", respondió un Pagani furioso mientras se levantaba de su asiento y se dirigía hacia donde se hallaba el conductor de Radio La Red. "Yo no soy de ningún cuadro, ¿entendés? ¡Conmigo no jodás!", agregó, al mismo tiempo que cerró su puño y lo acercó a la cara del propio Pasman. "No te enojes, perdón", soltó el panelista para poner paños fríos en el asunto.