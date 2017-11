Respecto al encuentro con Morón, evaluó: "Hicimos un buen primer tiempo, tuvimos paciencia y vinieron los goles. El segundo no me gustó cómo jugamos. Son cosas que hay que mejorar para ser más regulares". Y agregó: "No era un partido fácil para nosotros, había que sacarlo adelante contra un rival que había eliminado a varios equipos de primera".