"Laburaba bien Aguirre, no hay que decir cosas que no son. Igual nunca lo entendí. Cuando el equipo tuvo altibajos pudo darme la posibilidad de jugar y nunca lo hizo. Él me dijo que le molestó cuando la gente lo insultó por no ponerme a mí. Igual no me molestó enterarme por WhatsApp que no me había convocado para el debut en la Libertadores", concluyó.