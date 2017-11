Sabatini, de 47 años, campeona del US Open 1990 y dos veces representante olímpica -fue la abanderada de su país en la ceremonia inaugural de Seúl, juegos en lo que conquistó la medalla plateada en singles-, sostuvo: "El deporte me ha provisto de enormes oportunidades en mi vida y me entusiasma la idea de ayudar a inspirar a una nueva generación de jugadores y fans. Tener los Juegos de la Juventud en Buenos Aires será una oportunidad única, y me encanta tener la oportunidad de estar involucrada y usar mi experiencia para devolver tanto a mi deporte como a mi ciudad".