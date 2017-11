Sin embargo, el campeón con Huracán en 1973 dio una versión opuesta y se mostró tajante ante la posibilidad de un encuentro entre ambos: "Yo lo dije hace mucho tiempo. Para eso tiene que haber una relación. Las diferencias sustanciales no son por cómo juega cada uno, son por cosas personales. No tengo ningún interés en sentarme a hablar con alguien que no me resulte satisfactorio y prometedor".