El ex entrenador de la Selección prosiguió con su descargo: "Nunca me sentaría con la persona esa. Me atacó, me mató a mí y a mi familia. Tuve que pelear mucho. Él tenía un periódico a favor que me mataba, ya está, pasó". E insistió: "Nunca hablaría con el señor este, no quiero nada".