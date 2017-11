Ex delantero, "Musaraña" Mosquera tiene 61 años y fue parte del plantel de Perú que participó del Mundial de 1978 en Argentina. De carácter fuerte, no suele dar entrevistas y ostenta un récord particular en su país: una conferencia de prensa suya en 2012, cuando dirigía a Sporting Cristal, duró apenas 35 segundos. Hace poco menos dos meses se había transformado en ídolo de Wilstermann, tras el 3-0 a River en el encuentro de ida en cuartos de final. Y se terminó yendo por la puerta de servicio.