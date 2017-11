"El cierre de este domingo nos deja que Boca será campeón de la Superliga. Habría que considerarlo ganador del torneo y arrancar uno nuevo el año que viene; no perdamos más tiempo. No se vislumbra ningún peligro sobre la ventaja de Boca y se vislumbra un ocioso torneo residual. Y River quedó afuera de todo en cinco días, a menos que obtuviere la Copa Argentina, que no parece ser un elemento compensatorio", concluyó.