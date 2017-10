Juan Manuel Lugones dice que no todos los partidos son iguales. Que no es un mensaje confuso que en la llave anterior de la Copa Libertadores los hinchas de San Lorenzo hayan podido entrar a la cancha de Lanús y que hoy, un mes después, los de River Plate tengan vedado el ingreso al estadio del club del sur del Conurbano bonaerense. En ese sentido, tira la pelota hacia el club de Núñez. "Nosotros habilitamos otros partidos para que vaya River. Por una razón u otra, River no va con visitantes, no por decisión nuestra. Me parece que no está cómodo River yendo de visitante", asegura el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) en los estudios de Infobae, a horas del partido decisivo de semifinales de copa.