El primer recuerdo fue sobre aquel primer gol marcado por el ex jugador en España 1982 frente a Hungría. "Me quedó la pelota y me tiré de cabeza. No me importaba si el defensor me iba a dejar los tapones en la cabeza. Cuando vi que me quedó el rebote y le gané a mi marcador, fue algo sensacional. Fue como tocar el cielo con las manos", rememoró Pelusa.