En tanto, resaltó que en los diez años que fue su abogada "nunca estuvo procesado y no tuvo una sola condena firme". Y apuntó contra la Justicia al considerar que "ha retrocedido mucho" porque "no está actuando con la prioridad de principio de inocencia". Sin embargo, sostuvo que "va a pasar mucho tiempo preso" porque "van a pesar mucho sus inconductas sociales", como su "rebeldía" en el Mundial de Brasil, o "haberse burlado" del ex presidente de Independiente Javier Cantero.