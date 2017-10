"Lo vi, me mostraron el video. ¡La verdad es que no puedo verme!", se cohíbe ante la consulta de Infobae. Es que el zaguero que debutó en Primera bajo la órbita de Diego Simeone (otro que apostaba a la intensidad a la hora de pisar el césped) le imprime seriedad hasta a sus declaraciones. "La verdad es que no pienso en si me voy a cruzar con otro equipo argentino en la final. Falta un partido y Barcelona tiene un buen equipo, no podemos darle ninguna esperanza", se propone.