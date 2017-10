En el primero, a los 32 minutos de la primera etapa, remató de volea: el derechazo picó varias veces antes de superar al arquero visitante. El segundo tanto fue bien de goleador. A los 10 minutos de la segunda parte, terminó de zurda una acción que comenzó en el portero Handanovic y pasó por varios botines antes de su definición. Mauro Icardi otra vez se vistió de héroe en el Inter. Ante la atenta mirada de su esposa Wanda Nara (la transmisión mostró su festejo tras una de las conquistas), el delantero rosarino, de 24 años, volvió a ser decisivo en el 3-2 del equipo milanés ante Sampdoria, su ex club. Así, su equipo superó al Napoli en la cima (suma 26 puntos, uno más que el ex club de Maradona, que juega mañana). Pero el atacante fue figura no sólo por sus cualidades dentro del área.