Es de suma concentración la implementación del VAR en el partido de esta noche, que a primera instancia se da en un contexto injusto. El hecho de que no sea igualitario para todos los participantes del torneo da muestras de que no sea justo. Hubo otros partidos, en instancias anteriores, en el que este sistema no formaba parte del equipo arbitral. Por lo tanto, estos rivales pudieron haber sido perjudicados con errores que no fueron percibidos por la tecnología.