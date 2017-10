En cuanto al sexto chukker, en el cual pasaron de sacar una ventaja de 3 goles a ganarle por 1 al rival, el Sapo, quien convirtió el último tanto, explicó: "Yo no quería ni mirar el tablero la verdad. No quería saber de cuánto era la diferencia, lo único que quería era que pasara rápido el reloj ese, que no pasaba más. Y en el final sabíamos que se nos iban a poner a tiro. Es como que seguís tratando de hacer lo mismo, pero se arriman, y nos meten otro, y llegamos a suplementario y tuvimos suerte en un rebote, tuvimos un foul, así que metimos el foul y ganamos".