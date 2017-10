Pep Guardiola no dirige a Lionel Messi desde hace cinco años. Es verdad, el despegue del astro argentino y la consolidación del entrenador en el olimpo de los directores técnicos fueron de la mano. Por eso será que el nombre del N° 10 de la Selección aparece seguido en las conferencias de prensa del hoy orientador del Manchester City, que mañana se medirá ante Napoli por la Champions League, en un duelo de líderes de Liga (Inglaterra e Italia). En el día en el que se cumplieron 13 años del debut del rosarino en Barcelona, a Pep le consultaron si el belga Kevin De Bruyne, de gran momento en el Man Blue, puede alcanzar el status de Leo. Y Guardiola no dejó dudas: "Ninguna comparación es posible con Messi. No ayudo a nadie si lo equiparo con Leo, y quiero ayudar a todos a conseguir un mejor nivel".