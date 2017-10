San Martín ostenta un récord de cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas en el torneo de Primera C. Contreras se incorporó durante el receso para que el equipo de zona Sur pelee por el salto a la B Metropolitana. Hoy se encuentra a seis unidades del líder Midland, pero con un Contreras inspirado… "En la jugada del gol lo primero que pensé fue en abrir la pelota, pero no encontré a ningún jugador abierto y miré al arquero. David Ledesma -el goleador del equipo- me dijo de todo porque si se la daba se iba sólo, pero él ya había hecho un gol y gracias a Dios el mío entró", describió su obra tras el partido.