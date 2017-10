Tras recalcar que en Banfield "hay un proyecto a futuro", Cvitanch deslizó cierta molestia por cómo se manejó la dirigencia de su club: "Le planteé al presidente que me hubiera gustado que hablara conmigo antes de salir a la prensa. Yo todas las cosas en torno al club las hablo puertas adentro. Yo me quedo tranquilo con mi forma de actuar. Se hablaron muchas cosas, se dijeron cosas que no son y a veces duele. Yo no salí a hablar porque tenía un partido importante. Obviamente molestan esas cosas, pero ya lo hablé con quien tenía que hablarlo y me deja tranquilo que siempre actué de la misma manera".