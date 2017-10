"El nado no fue nada fácil, las aguas del Mediterraneo son muy saladas y la temperatura a esta época del año es baja. Apenas salimos de Ibiza, nos encontramos con un banco de medusas, uno de los principales miedos que teníamos con mi equipo. Me picaron en diferentes lugares del cuerpo y en la cara. El dolor es intenso y me quedaron las marcas por las quemaduras. No es fácil seguir nadando con ese dolor pero era consciente de que la sal lo iba a calmar y seguí sin bajar el ritmo", declaró el tucumano en diálogo con Infobae.