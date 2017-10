Mascherano, de 33 años y una trayectoria en Selecciones que comenzó en el Sub 17, planteó sentar las bases para cimentar una nueva era para los combinados argentinos, sin los sobresaltos de los últimos tiempos. Habló de "barajar y dar de nuevo" tras haber llegado a un "punto límite": "Argentina tiene que cambiar, no sólo por esta generación, si no por lo que viene. Si se sigue de esta manera se va a ser muy difícil". Consultado, ante la sentencia, sobre si se autoexcluye para la aventura en Rusia, el oriundo de San Lorenzo, Santa Fe, aclaró que su planteo apunta a una mirada macro: "Intentaré llegar al Mundial, pero en mi caso me queda muy poco o casi nada, pero hay que ver más allá; es mezquino sólo quedarse en esta generación que se va en Rusia y no pensar en lo que viene".