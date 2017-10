Lionel Messi: 7 (vs Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador)

Ángel Di María: 2 (vs Chile, Colombia)

Gabriel Mercado: 2 (vs Chile, Bolivia)

Lucas Pratto: 2 (vs Venezuela, Colombia)

Ezequiel Lavezzi: 1 (vs Brasil)

Lucas Biglia: 1 (vs Colombia)

Nicolás Otamendi: 1 (vs Venezuela)

Ramiro Funes Mori: 1 (vs Perú)

Gonzalo Higuaín: 1 (vs Perú)