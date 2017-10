"Don Ramón" defiende las ideas que propone Sampaoli, no sólo pidiéndole prestado algunos secretos; insiste con que se trata de un director técnico que dio sobradas muestras de estar capacitado para dirigir a la Selección Argentina. Y entiende que si la teoría aún no congenió con la práctica es porque "pasa un poco por la presión. Si a los 20 minutos no pudiste concretar las chances de gol que generás, aparece el nerviosismo. Pero ya se va a abrir el arco". Es ahí donde brota el optimismo innato de Pablo Vicó. Sus sentencias dejan entrever que en su mente no entra la posibilidad de que Rusia 2018 se dispute sin Argentina. "A partir de que el técnico pueda contar con los días previos al Mundial para trabajar, ahí se va a empezar a ver el funcionamiento", asegura. ¿Entonces la Selección sacará el pasaje a la cita mundialista? "No lo dudo. Todos estamos esperanzados en Messi y en el equipo", subraya, con la pizarra todavía ostentando el dibujo prestado que, al menos en Adrogué, fue un éxito.