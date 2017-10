Más allá de su método y de la obligación de diversificar la atención para no tener que esperar a llegar al vestuario para enterarse de la suerte de la Selección de fútbol, Ginóbili expresó que, como deportista, entiende el "nervio" imperante. "Me imagino cómo estarán los jugadores antes de un partido en el que no hay mañana", se puso en la piel de Messi y compañía, basándose en la experiencia que le ha dado toda una vida de Selección y de alta competencia.