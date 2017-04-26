Tapia le contestó a Bauza: "Los hombres hablan personalmente, él no me dijo nada"

Edgardo Bauza trató de no hablar en caliente tras su despedida como entrenador de la Selección, pero ahora se soltó. "Estos dirigentes de AFA no tienen idea de fútbol, son sindicalistas", fueron sus palabras apuntándole a la cúpula conformada por Claudio Tapia, Daniel Angelici y Hugo Moyano. Pero inmediatamente hubo respuesta desde el otro bando.

"Los hombres de bien, las cosas las dicen personalmente; tuvo la oportunidad de hablar conmigo y no me lo dijo", manifestó el flamante presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Pero la historia no quedó ahí, ya que Tapia desmintió que hubieran contactado a Jorge Sampaoli antes de rescindir el vínculo con el Patón: "Él dejó de ser técnico mucho tiempo antes, fue la primera decisión que tomé como presidente".

El Chiqui se mostró sorprendido con las declaraciones de Bauza, por el que harán un esfuerzo importante para cumplir con los pagos de la ruptura de su contrato, según expresó. "Tenemos definido quién va a ser el técnico… Está hablado con todos los miembros del comité ejecutivo", adelantó el mandatario, quien no especificó el nombre, pero apuntó al DT del Sevilla.

"Es una decisión unánime de la AFA. Tenemos que esperar los términos contractuales de él para hablarlo y oficializarlo. Hay una competencia y hay que ser respetuoso de las instituciones, pero sin dudas la decisión está tomada", dijo Tapia.

Por último, puntualizó los objetivos deportivos en el futuro a corto y mediano plazo: "Tener la mejor Eliminatoria y un muy buen Mundial".

