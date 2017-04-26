infobae

Tapia le contestó a Bauza: "Los hombres hablan personalmente, él no me dijo nada"

El presidente de la AFA recogió el guante y opinó sobre el “Patón”. Además, deslizó que Jorge Sampaoli será el nuevo entrenador de la Selección

Guardar

Edgardo Bauza trató de no hablar en caliente tras su despedida como entrenador de la Selección, pero ahora se soltó. "Estos dirigentes de AFA no tienen idea de fútbol, son sindicalistas", fueron sus palabras apuntándole a la cúpula conformada por Claudio Tapia, Daniel Angelici y Hugo Moyano. Pero inmediatamente hubo respuesta desde el otro bando.

"Los hombres de bien, las cosas las dicen personalmente; tuvo la oportunidad de hablar conmigo y no me lo dijo", manifestó el flamante presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Pero la historia no quedó ahí, ya que Tapia desmintió que hubieran contactado a Jorge Sampaoli antes de rescindir el vínculo con el Patón: "Él dejó de ser técnico mucho tiempo antes, fue la primera decisión que tomé como presidente".

(DyN)
(DyN)

El Chiqui se mostró sorprendido con las declaraciones de Bauza, por el que harán un esfuerzo importante para cumplir con los pagos de la ruptura de su contrato, según expresó. "Tenemos definido quién va a ser el técnico… Está hablado con todos los miembros del comité ejecutivo", adelantó el mandatario, quien no especificó el nombre, pero apuntó al DT del Sevilla.

"Es una decisión unánime de la AFA. Tenemos que esperar los términos contractuales de él para hablarlo y oficializarlo. Hay una competencia y hay que ser respetuoso de las instituciones, pero sin dudas la decisión está tomada", dijo Tapia.

Por último, puntualizó los objetivos deportivos en el futuro a corto y mediano plazo: "Tener la mejor Eliminatoria y un muy buen Mundial".

LEA MÁS:

Sampaoli habló con Messi y Mascherano: los detalles

La broma de Schweinsteiger a un argentino, burlándose por Brasil 2014

El homenaje que le hicieron a Messi en el Camp Nou por sus 500 goles

Temas Relacionados

Chiqui TapiaEdgardo BauzaSelección Argentina

Últimas Noticias

Perú vs Bolivia 2-0: goles y resumen del triunfo ‘bicolor’ en Chincha en amistoso internacional 2025

Con goles de Piero Magallanes y Bassco Soyer en los últimos minutos de encuentro, el equipo de Gerardo Ameli se despidió del 2025 con una victoria. Gran resultado para el equipo alterno de SAFAP

Perú vs Bolivia 2-0: goles

Gol decisivo de Bassco Soyer tras asistencia de Juan Pablo Goicochea para 2-0 en Perú vs Bolivia

El futbolista que milita en el Gil Vicente U23 amplió la diferencia en el juego disputado sobre el verde del Félix Castillo Tardío. Los cambios de Gerardo Ameli rindieron frutos en el complemento

Gol decisivo de Bassco Soyer

Golazo de Piero Magallanes con potente ‘misil’ en Perú vs Bolivia por amistoso 2025

El extremo de Sport Huancayo se lució con una anotación de otro partido que se terminó desviando y que le permitió a la ‘bicolor’ poner el 1-0 en Chincha

Golazo de Piero Magallanes con

Un estudio mapea los centros de datos en zonas de calor extremo: alrededor de 7.000 están fuera del rango de temperatura óptima

Países como Tailandia, Nigeria y Emiratos Árabes Unidos concentran sus instalaciones en áreas que superan ampliamente los umbrales de temperatura ideales

Un estudio mapea los centros

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘íntimas’ miden fuerzas con las ‘pumas’ en un duelo de alto voltaje. Sigue las incidencias del partidazo desde el Polideportivo de Villa El Salvador

Alianza Lima vs Universitario EN
DEPORTES
Atento Boca Juniors: el poderoso

Atento Boca Juniors: el poderoso equipo que puja por Marino Hinestroza y la llamativa frase del presidente de Atlético Nacional

River Plate confirmó a Aníbal Moreno como su segundo refuerzo: “Es la decisión correcta”

Alerta por Mastantuono: tras otro partido sin minutos en el Real Madrid, se dispararon los rumores sobre su futuro

El “factor diferenciador” en las carreras de la Fórmula 1 que podría revolucionar la próxima temporada: “Tendrás más peligro”

¿Presión para Ancelotti? El desafiante mensaje de Neymar mientras pelea por un lugar la lista de Brasil del Mundial 2026

TELESHOW
Flavio Mendoza contó por qué

Flavio Mendoza contó por qué le dijo no a una importante propuesta de Disney para su hijo Dionisio

El radical cambio de look de Nancy Pazos inspirado en sus comienzos en la TV

El mensaje de amor de la China Suárez a Mauro Icardi por un récord en el Galatasaray: “Tu felicidad es la mía”

Sofía Pachano celebró su baby shower con un taller de bordado: diseños originales, tortas y amigas

El vestido que eligió Juana Viale para el comienzo del verano: amarillo, corto y con un moño en el bretel

INFOBAE AMÉRICA

La mayor central sindical de

La mayor central sindical de Bolivia confirmó la huelga contra el fin de la subvención a los combustibles

Hollywood pierde relevancia: cómo pasó de ser una fábrica de sueños a encontrar sus estudios vacíos

Marco Rubio está ganando la era Trump

Starmer y Trump dialogaron sobre los esfuerzos para alcanzar un “final justo y duradero” de la guerra en Ucrania

El CNE de Honduras reanudó el escrutinio especial de actas y mantiene la incertidumbre sobre el resultado presidencial