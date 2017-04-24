Los 500 goles de Lionel Messi, al detalle

Lionel Messi siempre puede más. Puede ganar títulos, puede hacer de a uno (177 veces), de a dos (103 veces), de a tres (32 veces), de a cuatro (4 veces) y hasta de a cinco goles (una vez) en un 90 minutos. Puede romper récords casi partido a partido, puede ser elegido cinco veces como el mejor del mundo y ganar sendos Balones de Oro. Puede también atravesar mesetas y verse cuestionado. Pero puede, sobre todo, resurgir cuando nadie lo espera, recordar que es el máximo goleador en la historia del clásico, con 23 goles, y ganarle al Real Madrid en el último minuto para, de paso, registrar su gol 500° con el Barcelona. Todo un hito.
(Reuters)
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