infobae

Los 500 goles de Lionel Messi, al detalle

El delantero argentino llegó al medio millar de goles en el FC Barcelona. Los hizo hasta con la cadera. De a uno, de a dos, de a tres, de a cuatro y hasta de a cinco en un partido. Cada uno, bajo la lupa

Guardar
Google icon
(Reuters)
(Reuters)

Lionel Messi siempre puede más. Puede ganar títulos, puede hacer de a uno (177 veces), de a dos (103 veces), de a tres (32 veces), de a cuatro (4 veces) y hasta de a cinco goles (una vez) en un 90 minutos. Puede romper récords casi partido a partido, puede ser elegido cinco veces como el mejor del mundo y ganar sendos Balones de Oro. Puede también atravesar mesetas y verse cuestionado. Pero puede, sobre todo, resurgir cuando nadie lo espera, recordar que es el máximo goleador en la historia del clásico, con 23 goles, y ganarle al Real Madrid en el último minuto para, de paso, registrar su gol 500° con el Barcelona. Todo un hito.

Temas Relacionados

Barcelona FCLionel Messi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Keiko Fujimori critica a Roberto Sánchez por prometer alza del sueldo mínimo a S/ 1.500: “El aplauso fácil no será una medida que vamos a utilizar”

La candidata de Fuerza Popular calificó de populista e irresponsable el anuncio de Roberto Sánchez de elevar la remuneración mínima vital, y advirtió que cualquier aumento debe hacerse de forma progresiva y en función del crecimiento económico y la productividad. También se pronunció sobre los debates, las alianzas y el equipo técnico de su contrincante

Keiko Fujimori critica a Roberto Sánchez por prometer alza del sueldo mínimo a S/ 1.500: “El aplauso fácil no será una medida que vamos a utilizar”

Etapa 10 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en la contrarreloj

Después del día de descanso que tuvo la ronda itálica, las acciones regresarán con un día intenso en la contrarreloj entre Viareggio y Massa

Etapa 10 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en la contrarreloj

Ignacio Buse destaca su triunfo ante Flavio Cobolli, top 12 del mundo, en ATP 500 de Hamburgo: “Sabía que podía ganarle”

‘Nacho’ clasificó a la segunda ronda del torneo, eliminando al vigente campeón. Ahora, enfrentará a Jakub Mensik

Ignacio Buse destaca su triunfo ante Flavio Cobolli, top 12 del mundo, en ATP 500 de Hamburgo: “Sabía que podía ganarle”

Por qué no conviene esperar a tener sed para hidratarse bien

Un referente en medicina funcional explica cómo la falta de agua afecta el cerebro, la energía y el rendimiento, y brinda consejos prácticos para mantener el equilibrio hídrico y mineral desde el inicio del día

Infobae

Diego Cadavid y Laura Archbold habrían puesto fin a su relación tras más de diez años juntos: estas son las pistas de la supuesta ruptura

Los rumores de separación se intensificaron en los últimos días, tras difundirse declaraciones que señalan que la ruptura habría ocurrido hace dos semanas

Diego Cadavid y Laura Archbold habrían puesto fin a su relación tras más de diez años juntos: estas son las pistas de la supuesta ruptura

DEPORTES

Con Cristiano Ronaldo, Portugal dio la lista de 27 convocados para el Mundial: el jugador que quedaría afuera

Con Cristiano Ronaldo, Portugal dio la lista de 27 convocados para el Mundial: el jugador que quedaría afuera

Deportivo Riestra visitará a City Torque con la obligación de ganar en le Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Copa Sudamericana: Barracas Central intentará seguir con vida en Chile y Tigre visitará a América de Cali con margen mínimo

Platense buscará hacer historia en la Libertadores en su visita a Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Rosario Central se enfrentará a Universidad Central por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Enojos, ironías y sorpresas: las reacciones de las famosas al Martín Fierro a Wanda Nara como mejor conductora

Enojos, ironías y sorpresas: las reacciones de las famosas al Martín Fierro a Wanda Nara como mejor conductora

La llamativa actitud de Ian Lucas con Sofía Gonet luego de ganar el Martín Fierro

Wanda Nara contó cómo está su relación con Martín Migueles en medio de rumores de reconciliación

La palabra de Mirtha Legrand al ganar un nuevo Martín Fierro: “Voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo”

Lo que no se vio de los Martín Fierro: de la caída de La Barby hasta la ironía de Yanina Latorre ante el discurso de Wanda

INFOBAE AMÉRICA

Millones de personas reciben la orden de permanecer en sus casas en 11 estados debido a la mala calidad del aire

Millones de personas reciben la orden de permanecer en sus casas en 11 estados debido a la mala calidad del aire

Trabajar por 13 dólares al mes y jubilarse en la miseria: el informe que la dictadura cubana no quiere que llegue a la OIT

La OMS alertó de “la amplitud y la rapidez” de la epidemia de ébola en el Congo

China entrenó en secreto a 200 militares rusos que luego combatieron en Ucrania

Al menos tres muertos y cuatro desaparecidos por las lluvias torrenciales en el centro de China