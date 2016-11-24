La historia del desconocido futbolista que no dejaba que Messi pateara los tiros libres

Juanjo Clausí ejecuta un tiro libre, bajo la atenta mirada de Lionel Messi

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Muy pocos futbolistas (incluso de toda la historia) pueden darse el lujo de jactarse de ser mejores que Lionel Messi en algún aspecto del juego, si hablamos de la faz ofensiva. El que puede presumir de ello es Juanjo Clausí, un desconocido por estas latitudes.

Este español nacido el 14 de julio de 1987 en Albalat de la Ribera fue compañero del rosarino en La Masía y era el encargado de lanzar los tiros libres, relegando al argentino a tener que mirarlo desde al lado; algo que hoy a la distancia suena raro.

"Compartí cuatro temporadas con él en el club, como también estudios. Éramos buenos amigos, fuimos vecinos. Vivíamos cerca del Camp Nou", así comenzó su relato a Infobae sobre esta increíble historia. Por ese entonces, Clausí jugaba por la banda izquierda, mientras que la Pulga lo hacía de mediapunta. Ambos compartieron los campos de juego desde el Infantil A hasta los Juveniles B.

Juanjo afirmó que esa camada del '87 era muy buena, pero desde que llegó Messi al equipo (un año después que él) todos quedaron fascinados con su fútbol. "Cuando vino nos quedamos alucinados de ver que un chico tan pequeño tuviera esa calidad. De hecho, me acuerdo que cuando llegó lo bajaron al Infantil B por su estatura, pero al poco tiempo lo subieron con nosotros, era fenomenal", detalló.

Gerard Piqué y Lionel Messi, junto a Juanjo Clausí -el del círculo amarillo- en las divisiones inferiores del Barcelona (foto: gentileza Juanjo Clausí)

Y vaya si formaron un equipazo, junto a futbolistas de la talla de Gerard Piqué (marcador central titular del Barcelona) y Cesc Fábregas (figura del Chelsea). "Ganamos todos los torneos que íbamos. Ligas, Copa de Catalunya y Campeonato de España", aseveró en una distendida entrevista.

"La verdad es que sí, yo era el que lanzaba las faltas y los córners, pero alguno le debo haber dejado lanzar", soltó entre risas Clausí a Infobae. Sin embargo, rápidamente aclaró: "No hay que dudar ahora de que Messi podría tirar faltas, eso hoy está a la vista".

Aunque llevan un tiempo sin algún tipo de comunicación, debido a que sus carreras tomaron rumbos muy diferentes, tiene muy gratos recuerdos de sus andanzas por Catalunya. "Messi era un chico muy tímido que apenas hablaba, y en un torneo en Italia no sé qué dijo y aplaudimos todos porque lo escuchamos hablar", soltó entre risas. Pero sentenció: "Era un fenómeno, una persona de 10".

¿Por qué no triunfó? Juanjo tiene su teoría al respecto: "Yo siempre pienso que hay que estar en el momento justo en el cual haya un entrenador que confíe en ti y que te dé la oportunidad para poder llegar a Primera División. Y sobre todo escoger un buen representante, eso es fundamental porque a día de hoy son los que mueven todos los jugadores".

Lionel Messi con el premio a mejor jugador del torneo y Juanjo Clausí, con el trofeo de máximo goleador (foto: gentileza Juanjo Clausí)

"Me alegro mucho por ellos, tengo envidia pero sana. Es un orgullo poder decir que compartí vestuario con todos ellos, y cómo no con el mejor jugador del mundo", concluyó.

Juanjo Clausí juega actualmente para el UD Castellonense, de la Segunda División B de España

Los caminos de ambos se bifurcaron. Él acaba de recibirse en Mantenimiento Industrial, mientras juega en el UD Castellonense, de la Segunda División B de España. Y la Pulga… bueno, todos ya conocen esta parte de la historia. Sin embargo, quién puede quitarle a Juanjo Clausí los recuerdos de haber compartido su infancia y la cancha con uno de los mejores de la historia, y poder presumir con sus amigos que él pateaba mejor los tiros libres que un tal Lionel Messi.

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