"Es muy complicado disfrutar de ser el DT de la Selección"

Edgardo Bauza dijo que es “muy complicado” disfrutar de ser el técnico de la Selección (DyN)

"Es muy complicado, lo que disfruto es cuando estoy en el campo de juego entrenando con los jugadores, eso es lo que más disfruto, después es muy complicado porque es una toma de decisiones permanente, todos los días un problema diferente", respondió Edgardo Bauza al ser consultado sobre los momentos de placer en su trabajo actual.

"Queda muy poco tiempo para poder disfrutar en la Selección pero bueno, es parte de esto", añadió el Patón en Radio Nacional Rock AM 870.

La frase del santafecino recordó a Alejandro Sabella, quien en su etapa como director técnico del equipo nacional había sido contundente ante la misma pregunta en una entrevista concedida al diario Página 12 (8/7/2013):

P12: ¿Disfruta de ser el técnico de la Selección?

AS: No.

Entonces, Pachorra argumentó que pasaba la mayor parte del tiempo estaba pensando en los deberes y obligaciones que correspondían a su cargo y, así, poco espacio había para el goce.

• La lesión de Messi

El defensor uruguayo del Atlético de Madrid, Diego Godín (arriba), consuela a Lionel Messi, tras caer lesionado durante el encuentro correspondiente a la quinta jornada de primera división, que han disputado esta noche en el estadio del Camp Nou, en Barcelona (EFE)

Bauza abordó además otro tema importante como es el futuro más cercano de la Selección y la lesión de Lionel Messi, que lo marginará de los partidos de Eliminatorias con Perú y Paraguay, más allá de cualquier ilusión que el técnico aún tenga de que los tiempos de recuperación se acorten.

LEA MÁS: Barcelona confirmó que Lionel Messi se desgarró y no jugará con la Selección

"No tenemos en concreto el grado de la lesión así que hasta ahora lo que tenemos es el parte médico oficial del club Barcelona. Hoy intentaremos hablar con Lionel para ver cómo está y tratar de que se comuniquen los médicos, el de Barcelona y el de la Selección, para determinar el grado de la lesión, a partir de ahí podemos sacar conjeturas sobre qué tiempo le demandará la recuperación", apuntó al respecto el Patón.

Lionel Messi jugó ante Uruguay por las Eliminatorias pero su dolor inguinal le impidió estar ante Venezuela (Reuters)

A partir de la deficiencia física de La Pulga, el panorama de la Selección cambió de plano y también la idea que Bauza tenía sobre cómo jugar pero el técnico confía en las posibilidades del resto de los futbolistas: "Al equipo le ha tocado jugar sin Messi; el hecho de tenerlo siempre ayuda por el desequilibrio que propone pero es todo un desafío para mí como técnico y para el equipo si tenemos que jugar algunos partidos sin él para tratar de que el equipo siga jugando bien".