Sonó el despertador y a las 5.15 ya me encontraba prendido al televisor. Cuando me preparaba para armar el mate, lo que vi me hizo levantar de golpe. Argentina saltó a la cancha con una extraordinaria defensa, presión de la primera línea y con una elección de tiro muy buena. Nigeria no encontraba respuestas y esto hizo que controláramos por completo el primer cuarto. También sorprende y llama la atención la cero pérdidas durante ese lapso. Fue un arranque increíble.