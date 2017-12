-Debo confesar que yo no me formé como marxista. Si algo fui, en todo caso me reconozco como un gramsciano: leí con mucha atención e interés a Antonio Gramsci y, en base a esas lecturas, fui posteriormente a buscar a Juan Carlos Mariátegui [intelectual y líder comunista peruano]. Me interesaba mucho fijar el fenómeno de la cultura a través de la interpretación marxista. Sin embargo, jamás se me ocurrió siquiera abrir "El Capital", de Carlos Marx, ya que me parecía engorroso. Quizás otro de sus textos, "El 18 Brumario", me haya atraído por las referencias históricas que tenía. Tampoco fui un lector de Lenin. De manera que yo era un revolucionario, pero no un teórico.