-Yo nací y me críe en Suiza en los años 60, cuando había muy pocos musulmanes allí. No puedo considerarme un representante de la inmigración musulmana, ya que mi padre y mi madre eran exiliados que habían escapado de Egipto por motivos políticos. No vivieron las motivaciones económicas que vivieron muchos argelinos, marroquíes, paquistaníes o turcos en Alemania, Gran Bretaña o Francia. Mi experiencia fue diferente. Aunque estaba solo y no había muchos musulmanes en mi entorno, yo estaba culturalmente preparado para lidiar con el contexto social circundante. Era un jugador de fútbol semiprofesional y era el único musulmán en mi equipo. Entonces puedo decir que fue difícil, pero no tanto como lo fue posteriormente debido al discurso sobre el Islam. Yo era respetado en mi equipo y en mi escuela. Tuve algunos problemas de racismo, pero no experimenté discriminaciones por temas de religión en mi niñez. Yo era casi invisible. Se hizo más difícil posteriormente por el creciente número y la visibilidad mayor que adquirieron los musulmanes. Eso fue lo que vivieron las siguientes generaciones. Eso fue lo que comenzó a asustar y a generar desconfianza y preguntas en Francia, en Gran Bretaña y en Suiza.