Defensa hemisférica: un panorama para la Región en el comienzo de la tercera década del siglo XXI

En el convulsionado tablero global actual, el hemisferio americano se confirma como una región con bajos niveles de conflictividad, en términos relativos. De hecho, frente a volátiles escenarios como el de Ucrania, Medio Oriente o el mar del Sur de la China, las naciones del continente mantienen su compromiso de resolver sus diferendos a través del diálogo diplomático, sin echar mano de su “poder duro”. Es lo que técnicamente se conoce como “Zona de Paz”. La evolución del gasto militar en la Región parece apuntalar esta situación de baja conflictividad. Según las últimas cifras publicadas por SIPRI, correspondientes al año 2020, las erogaciones militares mundiales tuvieron un crecimiento interanual del 2,6 por ciento, hasta alcanzar una cifra récord de 1,9 billones de dólares; al mismo tiempo, las de América Sur y América Central y el Caribe fluctuaron en sentido opuesto, con una disminución del 2,1 por ciento y 0,2 por ciento respectivamente.

Sin embargo, de ninguna manera esta situación ha repercutido en cuestionamientos sobre la conveniencia o no de disponer de Fuerzas Armadas: con la notoria excepción de Costa Rica, todas las naciones americanas cuentan con ese instrumento. Y, en todos los casos, la misión principal es la misma: la defensa de los intereses vitales de la Nación. A estos efectos, los gobiernos asignan recursos escasos, en la medida de sus posibilidades. Como oportunamente indicara Alfred Vagts, con un claro sesgo realista, “el presupuesto de Defensa es lo que una nación, sus ciudadanos y su economía, pagan para ser independientes”.

En este aspecto, Brasil continúa encabezando los gastos de defensa en la región, no obstante haberlos reducido en un 3,1 por ciento interanual, posicionándose en el decimoquinto puesto a nivel global. Esta conducta se enmarca en la proyección internacional del país y encuentra sus exponentes máximos en la adquisición del avión de combate polivalente F-39 Gripen E, con algunas unidades ya en estado operativo, y la construcción del submarino de propulsión nuclear Álvaro Alberto (su casco comenzó a fabricarse el mes pasado).

El impacto de la pandemia

A más de dos años de la irrupción del virus del COVID-19, declarado pandémico por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020, las Fuerzas Armadas y de Seguridad se han consolidado entre las herramientas empleadas de manera más intensiva por los gobiernos de la Región para llevar adelante sus políticas sanitarias. En ese rol ha incidido su formación profesional, entrenamiento, disponibilidad permanente y alto grado de alistamiento, además de sus recursos materiales. Sus capacidades de transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo, según el caso, contribuyeron decisivamente al traslado de vacunas, otros insumos, personal médico y equipamiento en forma rápida, salvando distancias y obstáculos geográficos.

Hospitales de campaña fueron desplegados tanto en centros urbanos como en parajes rurales, para atención de la población civil, por parte de médicos y enfermeros militares, pero también civiles, en este caso, aplicando modelos interagenciales. Incluso en los momentos más duros de la pandemia, cuando se echó mano a la reclusión domiciliaria y al trabajo en modalidades no presenciales, cocinas portátiles de las Fuerzas Armadas proveyeron alimento a sectores de la población carentes de fuentes laborales estables y vinculadas al comercio informal.

Todo este despliegue tuvo dos efectos positivos, que no se registraron de manera uniforme en todos los países. El primero, y más importante, fue la mejora de la imagen de las instituciones castrenses ante sectores de la población que, pese a décadas de vigencia democrática y conducción civil del sector Defensa, mantenían una actitud refractaria respecto a ellas. Claro, no todos piensan así. Wolf Grabendorff, por ejemplo, recientemente ha sostenido que las Fuerzas Armadas se están consolidando como una suerte de poder “de facto” en América Latina, capitalizando la dependencia creciente que tienen de ellos la mayoría de los gobiernos de la Región, debido a la debilidad de las instituciones civiles. Conviene subrayar que quien suscribe este texto no adhiere a las lecturas del académico germano, precisamente por la multiplicidad de realidades que coexisten en nuestro continente, que torna inviable cualquier tipo de generalización en esta materia.

El segundo efecto positivo del empleo del instrumento militar en la pandemia fue la externalización de las carencias y obsolescencias, explicables a partir de cuestiones meramente presupuestarias, que habrían limitado su empleo o lo habrían tornado menos eficiente. Un caso notorio en este sentido fue la falta de aviones aptos de la Fuerza Aérea Argentina para trasladar al país grandes lotes de vacunas procedentes del exterior, situación que obligó al empleo de aviones de Aerolíneas Argentinas. La acelerada compra de una aeronave Boeing 737-700, aunque de segunda mano, estuvo directamente vinculada con lo anterior.

Las amenazas no estatales

Si, en materia sanitaria, la respuesta de las naciones del hemisferio fue bastante uniforme en lo relativo utilizar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad para luchar contra la pandemia, esa homogeneidad se desdibuja a la hora de enfrentar amenazas no estatales, muchas veces con una dinámica transnacional. El crimen organizado es, sin duda, el caso paradigmático en este punto. En este sentido, hoy en América Latina coexisten múltiples modelos alternativos, una amplia gama de grises que discurren entre dos posturas extremas: la de Argentina, donde el empleo de las Fuerzas Armadas queda reservado a amenazas externas, de naturaleza estatal y formato militar regular; y la de países centroamericanos y caribeños, donde los militares se involucran en tareas de seguridad pública, al punto de desdibujarse su especificidad. Resulta imposible determinar qué es lo correcto en esta cuestión, si se tiene en cuenta que, en cada caso, inciden factores de muy diverso tipo: geográficos, históricos, económicos, regimentales, etc. Eso, sin contar las “culturas estratégicas” vernáculas, un intangible de incidencia directa en estas cuestiones.

Es necesario señalar que muchos países han recurrido a sus instituciones militares para paliar situaciones críticas en materia de seguridad pública, con un criterio coyuntural, hasta tanto la situación se torne manejable para las fuerzas policiales. Pero esa afectación temporal puede tornarse permanente, o casi: luego de quince años de involucramiento en la lucha contra el narcotráfico, a contar desde la Operación Michoacán en los albores de la presidencia de Felipe Calderón, y pese a la constitución de una Gendarmería y la controvertida Guardia Nacional, un tercio de los estados de México todavía cuentan con militares y marinos a cargo de sus secretarías de seguridad pública.

Indudablemente, los carteles del narcotráfico de México se cuentan entre los actores armados no estatales con mayor poder de fuego del continente. Particularmente el cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG): bajo el férreo liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, “Mencho”, extendió su presencia a todo el territorio nacional, sobre todo a expensas de la Federación de Sinaloa, del mítico “Chapo” Guzmán. Pero otras organizaciones latinoamericanas no le van en zaga al CJNG, como es el caso del Primer Comando da Capital (PCC) brasileño y las antiguas insurgencias colombianas, reconvertidas en peligrosos grupos criminales donde ya no se observa ni un rasgo de la antigua prédica revolucionaria. Las llamadas “FARC disidentes” y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se inscriben en esta última categoría, con un peligroso agravante: pueden volverse el catalizador de un conflicto armado interestatal limitado entre Venezuela y Colombia.





En efecto, tanto las disidencias de las FARC como el ELN operan en suelo venezolano, y eso no se discute en Bogotá ni en Caracas. De hecho, Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, líder de las mencionadas disidencias, murió en Venezuela en mayo del año pasado. Actualmente, los estados venezolanos más afectados serían Táchira, Bolívar, Zulia, Apure, Amazonas y Guárico. Sin embargo, desde la Casa de Nariño se insiste en que esos grupos armados mantienen sólidas alianzas criminales con altos funcionarios del régimen de Maduro, a la vez que coordinan actividades con los colectivos chavistas. Con esta lectura, coincidió un analista de Human Rights Watch: “Es más difícil enfrentar grupos armados cuando el país vecino está controlado por una dictadura mafiosa, abusiva y violatoria de los derechos humanos como es el régimen de Maduro, que ha permitido a las disidencias y al ELN operar libremente en su territorio”. Desde el Palacio de Miraflores, se niega esa connivencia y explican las acusaciones del gobierno de Iván Duque en su incapacidad para controlar a esos grupos armados. Pero el punto es que ambos países han reforzado su presencia militar en la frontera y los riesgos de enfrentamiento son reales.

Frente a todo este complejo escenario, ¿qué actitud está adoptando Estados Unidos? El Comando Sur, en estos momentos encabezado por la general Laura Richardson, no ha experimentado cambios significativos en su orientación en los últimos tiempos y parece mantener las líneas de esfuerzo de sus predecesores. Las vinculaciones bilaterales con naciones socias se mantienen, así como las iniciativas conjuntas multilaterales, sobre todo en el área del Caribe respecto al tracking de tráficos ilícitos y la mitigación de los efectos de los desastres naturales.

No obstante, tal vez deban revisarse estas apreciaciones a mediano plazo, en función de la evolución de la presencia en la Región del principal contendiente de Washington a nivel global, China (incluyendo su enorme flota pesquera) y del anuncio de Rusia (formulado en momentos álgidos de la crisis ucraniana) de responder a una “nueva expansión de la OTAN hacia el Este” con despliegues de medios propios en Cuba y Venezuela (¿y por qué no Nicaragua?) en forma permanente.

*El autor es profesor permanente del Colegio Interamericano de Defensa. Las opiniones vertidas en esta columna corresponden al autor y no representan la visión de dicho colegio ni cualquier otra institución.

