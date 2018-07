-¿Qué edad tenía cuando ingresó a la Gendarmería? ¿Cuál fue su primer destino?

-Soy de la Provincia de Buenos Aires, del pueblo de Lima. Ingresé a la Escuela de Gendarmería a los 18 años, me recibí a los 21, y me mandaron como primer destino al Escuadrón de Río Mayo, Chubut. Allí había un viento muy intenso, que entraba por un cañadón, había que agarrarse de los árboles para no salir volando. Fui como jefe de sección de un grupo denominado "el Triana" en la frontera con Chile. Recuerdo que cuando mi jefe de escuadrón me puso a cargo, estábamos en la frontera, íbamos a caballo los dos, tomó la carta topográfica, me marcó los límites, me señaló dónde estaba el hito y me describió el terreno y la población con un nivel detalle que aún hoy me sigue sorprendiendo. Entonces me dijo: "Ahora, subalférez, usted queda a cargo de lo bueno y de lo malo que ocurra acá; usted es el único responsable". Saludo militar uno, saludo dos, me dio la mano, montó a caballo y se fue a trote levantado. Quedé solo, con 21 años, con cuatro personas a cargo, solos y sin despegarnos del hito. ¡Linda forma de empezar! Empecé como jefe de un grupo denominado "el Triana" y terminé como director nacional de la Fuerza.