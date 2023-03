La Fragata Libertad: rincones e historias de una de las naves más emblemáticas del país

DEF navegó a bordo de la Fragata ARA “Libertad” hacia Mar del Plata. Durante más de tres días, convivió con los hombres y mujeres que integran la dotación del buque, recorrió su interior y conoció las historias de la tripulación actual de la nave embajadora de la República Argentina.

Cabe señalar que el buque, hoy al mando del capitán de Navío Gonzalo Horacio Nieto, se encuentra próximo a encarar su viaje de instrucción número 51, con la misión de formar profesionalmente a los guardiamarinas en comisión. En palabras del oficial, la Fragata posee la particularidad de ser un motovelero, características requeridas a la hora de pensar en un buque escuela: “Muchas marinas han adoptado este tipo de embarcaciones para su personal. Más allá de sus aspectos náuticos y características, en este buque podemos poner en práctica un verdadero trabajo en equipo, desempeñándonos en cubiertas y máquinas. La Armada Argentina, desde hace algún tiempo, considera que este tipo de nave reúne las condiciones ideales para la formación de sus jóvenes oficiales”.

Las velas de la Fragata son 27. Sobre ellas, y en las alturas, un grupo de hombres y mujeres se desenvuelve con soltura: los gavieros (Fernando Calzada)

VIENTO A FAVOR

Las velas de la Fragata son 27 . Sobre ellas, y en las alturas, un grupo de hombres y mujeres se desenvuelve con soltura para poder trabajar. Los responsables de estas maniobras son los denominados “gavieros”, pero, para poder integrar este equipo, antes debieron realizarse una serie de estudios que los habilitan a trabajar en altura. Para tener una clara dimensión del tipo de actividad que llevan adelante: el palo mayor del buque es de 50 metros de alto.

La cabo primero Daniela Castillo es una de ellos. No solamente se desempeña como gaviera a la hora de cargar las velas, sino que también se encarga de las amarras y es timonel durante la navegación. “Al principio, en el primer año, como a todos, me dio miedo. Pero con el tiempo uno se acostumbra y sube bien”, confiesa desde cubierta, no sin antes agregar que la Fragata los lleva a vivir experiencias únicas.

Por su parte, uno de sus colegas, el cabo primero Horacio Fernández, explica que trabajar en altura durante los primeros días genera miedo e inseguridad. Pero esas sensaciones son superadas con las prácticas y el trabajo diario: “Luego, se siente lindo. Claro que subimos con arnés y, en todo momento, nos enganchamos para evitar caer. Para mí, es un orgullo estar acá”.

El comandante de la Fragata, capitán de navío Gonzalo Horacio Nieto, en diálogo con DEF (Fernando Calzada)

CINCUENTA VUELTAS AL PLANETA

Hasta el momento, la Fragata ARA “Libertad” lleva navegadas 1.102.094 millas náuticas, el equivalente a casi 50 vueltas al planeta. Como explican desde la Armada, a lo largo de cinco décadas visitó 70 países e ingresó 661 veces a puertos extranjeros. Siempre con un mismo propósito: la formación del personal.

Por ello, las cubiertas poseen instalaciones destinadas al viaje de instrucción. Por ejemplo, una peluquería y hasta una panadería –donde se elaboran todos los panificados que se consumirán durante la navegación– son algunos de los servicios necesarios para encarar las largas navegaciones.

Asimismo, existe un gimnasio destinado al adiestramiento físico del personal y, a pocos metros, uno de los rincones más especiales con los que cuenta la embarcación: una sala y biblioteca denominada “Aula 44″. “El nombre fue elegido en memoria de los tripulantes del submarino ARA San Juan, los más recientes héroes de la Armada Argentina. Para nosotros, es importante que los guardiamarinas en comisión y los cadetes tengan como ejemplo de abnegación, sacrificio y profesionalismo a estos marinos, sobre todo para que los puedan tener de guías durante su formación como futuros oficiales”, cuenta el teniente de Fragata Santiago Carrillo del Pino.

Durante la navegación, cadetes y aspirantes recibieron instrucción y pudieron poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas de la Armada (Fernando Calzada)

Otro aspecto curioso del buque es su mascarón de proa, símbolo de la República Argentina y de su sentimiento de libertad. La obra pertenece al escultor español residente en el país Carlos García González. Cuenta la historia que, durante su trabajo, quedó viudo y que fue su esposa Úrsula la musa que le dio rostro y cuerpo a la obra.

La Fragata ARA Libertad es uno de los mayores íconos de la Argentina y, en cada uno de sus rincones, se respira pura historia viva. “Ser comandante de un buque de la Armada argentina es un desafío profesional y un verdadero orgullo personal. En el caso de la Fragata, ya sea por su historia, trayectoria y porque fue tripulada por casi todos los oficiales de la Fuerza, lo vivo con una responsabilidad muy grande. Es un comando inolvidable por las responsabilidades que conlleva y el orgullo de tripularla”, concluye Nieto desde el puente de mando del buque. Para ellos, el año recién comienza. Pronto, en Puerto Belgrano, finalizarán el mantenimiento de la nave para, cerca del mes de mayo, dar inicio al ansiado viaje de instrucción.

