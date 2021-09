Video: el lugar de las mujeres en las Fuerzas Armadas, un camino largo en busca de la igualdad

En una época en la que el papel de la mujer es revisado en todos los ámbitos sociales, el militar no es la excepción (Foto: Fernando Calzada)

Al día de hoy, hay unas 9000 mujeres militares entre cuerpo profesional y comando, lo que representa aproximadamente el 12 % del total de miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas. El número no es alto, y, como en toda estadística, hay una explicación detrás.

Las Fuerzas Armadas arrastraron durante años una trayectoria de claro signo masculino: las mujeres solo tenían acceso a espacios como los de enfermería o medicina, y recién más tarde pudieron abocarse a la carrera militar. En una época en la que el papel de la mujer es revisado en todos los ámbitos sociales, el militar no es la excepción. En el video DEF de esta semana, tratamos la situación de las mujeres en las Fuerzas Armadas argentinas.

Paso a paso

“Las primeras mujeres llegaron en los primeros años del siglo XX, pero con un grado de informalidad elevado” , señaló a DEF Sabrina Calandrón, investigadora del CONICET y subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad de la Nación. “Cumplían tareas de segunda y hacían colaboraciones con sus compañeros varones; vamos a tener que esperar hasta la década del 80 para que ingresen mujeres a través de procesos de reclutamiento oficiales al escalafón profesional”.

Hasta entonces, las mujeres formaban parte de las Fuerzas Armadas en tareas que hoy se denominan “de cuidado”, principalmente enfermería. De hecho, la guerra de Malvinas no se libró solo con hombres. También formaron parte enfermeras, instrumentistas quirúrgicas y radiooperadoras. Algunas se desempeñaron a bordo del buque argentino Irízar; otras, en unidades ambulantes de atención sanitaria, y otras, en centros militares.

El año 1997 fue importante para las mujeres: en ese año se abrió el Colegio Militar de la Nación para mujeres (Foto: Fernando Calzada)

En la década del 80, se incorporaron a las Fuerzas ingenieras, médicas, abogadas y odontólogas. Formaban parte del cuerpo profesional, es decir, estudiaban en universidades y luego se incorporaban a las Fuerzas. Por eso, el año 1997 fue importante para las mujeres: en ese año se abrió el Colegio Militar de la Nación para mujeres.

Un caso para destacar de esta promoción es el de Julieta Retamar, quien fue buzo, paracaidista, instructora de la escuela de suboficiales y oficial de Estado Mayor, un ejemplo que abrió caminos para otras. “Yo quería ser militar. De hecho, mi papá era suboficial retirado. Pero, cuando compartí mi deseo con él, me dijo: ‘Julieta, no hay lugar para las mujeres en el Ejército. Todavía no está abierto’”, relataba Retamar a DEF. Junto a otras, eligió pertenecer al cuerpo comando e integró la primera promoción de mujeres que egresaron del Colegio Militar de la Nación en el año 2000.

La posibilidad de ingresar en el cuerpo comando implica, en términos concretos, que se puede hacer carrera militar con posibilidad de alcanzar las máximas jerarquías. En 2001, se abrió la Escuela de Aviación Militar y, en 2002, la Escuela Naval. Al día de hoy, el máximo grado alcanzado por una oficial del cuerpo comando es el de mayor (Ejército argentino), teniente de Navío (Armada) y capitán (Fuerza Aérea), mientras que, en el Cuerpo Profesional, el máximo grado alcanzado por una oficial en el Ejército es general, para la Armada es contraalmirante y, para la Fuerza Aérea, comodoro.

La posibilidad de ingresar en el cuerpo comando implica, en términos concretos, que se puede hacer carrera militar con posibilidad de alcanzar las máximas jerarquías (Foto: Fernando Calzada)

El rol del Estado

El año 2006 es importante, porque se crea el Consejo de Políticas de Género del Ministerio de Defensa. Era el primer paso del Estado en la larga carrera de visibilizar y asumir la problemática de género. Luego, en 2008, se crearon Oficinas de Género en las tres Fuerzas Armadas y Equipos Interdisciplinarios de Violencia Intrafamiliar, que reciben denuncias de vulneración de derechos, asesoran en la materia y realizan capacitaciones.

Del conjunto de las Fuerzas, entre comando y profesional, 10 % de la oficialidad son mujeres, mientras que, entre suboficiales, las mujeres representan el 8 %. Por ejemplo, mientras que en la Fuerza Aérea las suboficiales son el 15 %, en el Ejército apenas llegan al 0,5 %

En 2008, se crearon oficinas de género en las tres Fuerzas Armadas (Foto: Fernando Calzada)

Por eso, a nivel formal, hay un avance claro en una profesión que, durante años, se manifestó como casi invariablemente masculina. La pregunta es: ¿quedan deudas pendientes? O, dicho de otro modo: ¿la paridad formal implica condiciones iguales y la total eliminación de obstáculos en los hechos? La respuesta, en el video DEF de esta semana.

