Gary Medel weist Reinaldo Rueda als einen der Verantwortlichen für die Beseitigung Chiles aus Katar 2022 hin

Die chilenische Nationalmannschaft muss zum zweiten Mal in Folge außerhalb der Weltmeisterschaft aussteigen. Seine letzte Teilnahme war an der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, wo er das Achtelfinale erreichte und vom Elfmeterschießen auf das Gastgeberteam fiel. Während der Qualifikationsspiele auf dem Weg nach Katar 2022 war Reinaldo Rueda einer der Trainer, der von Gary Medel scharf kritisiert wurde.

Der „Pitbull“ sprach mit ESPN F90 aus Chile als einem der Maßstäbe des südlichen Teams. Dort hob er die großartigen Spieler hervor, die das chilenische Team hat, aber er übernahm die Verantwortung für die Ausscheidung der bestandenen Trainergremien, zuerst Reinaldo Rueda und dann Martin Lasarte, Uruguayer, der als Trainer des Millonarios FC in Kolumbien verbrachte.

In den Playoffs führte Reinaldo Rueda nur vier Spiele gegen das chilenische Team mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen an. Diese Spiele führten zu vier Punkten und sechs Toren gegen die gleiche Anzahl von Toren. Der einzige Punkt, bei dem die Gewinnbilanz gegen Niederlagen positiv war, waren die Freundschaftsspiele, in denen er von 2018 bis 2020 17 mit sechs Siegen, sechs Unentschieden und fünf Niederlagen abschloss. Seine Leistung mit Chile betrug 43,21%.

Zu dieser Zeit wurde der Trainer von Vallecaucano auch von dem historischen Stürmer, dem heutigen Kommentator Mauricio Pinilla, kritisiert, der Rueda als einen großartigen Kerl mit einer schrecklichen Arbeitsweise definierte:

Reinaldo Ruedas dritter Zyklus in der kolumbianischen Nationalmannschaft war ebenfalls nicht gut, er führte 22 Spiele mit einem Rekord von 7 Siegen, 10 Unentschieden und 5 Niederlagen. Die Gesamtleistung betrug 46,97%, einer der niedrigsten Rekorde bei Nationalmannschaften. Die „Trikolore“ dauerte sieben Spiele ohne Sieg (4 Spiele und drei Stürze), und das 1:0 gegen Peru im Metropolitano-Stadion in Barranquilla stellte es in Schach für den Abschluss des Turniers.

Der Trainer hätte nach seinem Ausscheiden aus der kolumbianischen Nationalmannschaft, wo er keine Entschädigung erhielt, nachdem er die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar nicht erreicht hatte, Angebote zur Führung der Honduras-Nationalmannschaft, deren letzter Trainer Hernan 'Bolillo' Gomez war, und der Panama-Nationalmannschaft falls das dänische Team Thomas Christiansen das Verlängerungsangebot nicht annimmt.

Auf Vereinsebene ist Atlético Nacional das Team, das es als einzige Option verwaltet. Der Journalist Jaime Dinas versicherte, dass die Priorität des Antioquia-Teams darin bestehe, die Rückkehr des Vallecaucano abzuschließen, der ihn 2016 zum Champion der Copa Libertadores gewann, im selben Jahr, in dem er die kolumbianische Super League und den kolumbianischen Pokal gewann. Darüber hinaus feierte er 2015 und 2017 den Meistertitel.

