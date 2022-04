Der „erschienene“ Vater und die Mutter, die seinen Sohn „vergessen“ haben: Einzelheiten zur Untersuchung des toten Babys am Strand von Santa Marta

Ein spezialisierter Staatsanwalt für Kinder und Jugendliche übernahm die Untersuchung, um die Ereignisse zu klären, bei denen der zweijährige Junge Samuel Guerrero, starb am 4. April dieses Jahres in der Gegend von Buritaca in der Stadt Santa Marta.

Obwohl die Behörden behaupteten, das Kind sei durch Ertrinken gestorben, gibt es immer noch mehrere Theorien, die darauf hindeuten, dass Samuels Mutter, Yenni Higuera, am Verlust des Lebens des Babys beteiligt sein würde, da nur über das Kind bekannt war, bis die Menschen die Leiche am Meer sahen.

Aus diesem Grund führte der oben genannte Staatsanwalt zusammen mit der Justizpolizei eine gründliche Analyse der Sicherheitsvideos, Zeugenaussagen und anderes Beweismaterial durch, um festzustellen, wie der Minderjährige in den Samaria-Gewässern ankam, in denen er leider starb.

Eines der Unbekannten, das Forscher am meisten fasziniert, ist, dass der 25-jährige Higuera erst 15 Tage nach der Bestätigung des Todes von Samuel auftauchte. Die Frau war jedoch nicht in der Lage, den Behörden eine offizielle Version zu geben, da bekannt wurde, dass sie wegen eines psychischen Zustands, an dem sie leidet, in einer psychiatrischen Klinik festgehalten wird.

Die Zweifel nahmen zu, nachdem die Polizei bekannt gab, dass der Vater des Kindes aufgetaucht war, identifiziert als Edwin Guerrero, 29 Jahre alt, der in Bogotá lebt und in die Hauptstadt Magdalena reiste, um die Leiche seines Sohnes zu erkennen und Einzelheiten darüber zu geben, wie wenig Samuel in den Meeren so weit von der Hauptstadt entfernt war kolumbianisch, wo sie angeblich lebte.

Die Tatsache, dass der Vater des Kindes von der Nationalen Polizei und der Polizei für Kinder und Jugendliche lokalisiert werden musste, hat jedoch auch zu Erkenntnissen bei den Ermittlern geführt, sodass alle Versionen untersucht werden.

Es ist erwähnenswert, dass die Angehörigen der Mutter des Kindes als erste berichteten, dass sie lange Zeit keine Informationen über Yenni Higuera und das Kind Samuel hatten. Sobald jedoch vom Tod des Minderjährigen bekannt wurde, wollten sie der Presse aus dem Weg gehen und hätten keine Informationen zu dem Fall gegeben.

Darüber hinaus wurde bekannt, dass ein paar Touristen ein kleines blaues Auto am Strand sahen und als sie sich näherten, fanden sie das Baby tot vor. Insbesondere fanden Touristen die jüngsten mit Kilometer 46 auf dem Weg nach Buritaca, einem als Playa Bonita oder Playa Linda bekannten Sektor, in den frühen Morgenstunden des Montag, dem 4. April.

Weitere analysierte Informationen sind, dass es ein angebliches Video von Überwachungskameras gibt, das von der Polizei gehalten wird und in dem der Minderjährige in den Armen einer Frau zu sehen ist, von der angenommen wird, dass sie seine Mutter ist. Edwin Guerrero seinerseits teilte den Behörden mit, dass er seit dem 1. April, als er sie nicht zu Hause fand, keine Nachricht von seiner Ex-Frau und seinem Sohn habe.

