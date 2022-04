Was ist das Rosa-Gehalt und wie erhält man es?

Der Gouverneur des Bundesstaates Mexiko, Alfredo del Mazo Maza, setzte die Lieferung von Karten aus dem Wirtschaftshilfeprogramm für Frauen in Armut fort: das Pink Salary.

Am Dienstag, den 19. April, setzte Del Mazo Maza die Lieferung von Karten in Toluca im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung fort, die durch den Beginn der COVID-19-Pandemie unterbrochen wurde. Angesichts des Rückgangs der Infektionen und Krankenhausaufenthalte nahmen sie die Ereignisse jedoch wieder auf.

Del Mazo sagte, er sei sehr aufgeregt, die Karten Frauen in mehreren Gemeinden des Bundesstaates zu geben. An der Veranstaltung nahmen etwa tausend Frauen und fünftausend andere aus der Ferne teil, die ebenfalls die Unterstützung erhielten. „Dank Ihnen kommen die Familien voran und deshalb wurde das Pink Salary-Programm geboren“, sagte der Gouverneur.

Die Frauen kamen aus den Gemeinden Toluca, Atizapán, Capulhuac, Mexicaltzingo, Metepec, San Mateo Atenco, Texcaliacac, Tianguistenco, Ocoyoacac, Xalatlaco und Zinacantepec.

Das Salario Rosa Strong Families Social Development Program zielt laut seiner offiziellen Website darauf ab, das wirtschaftliche Einkommen von Frauen im Alter von 18 bis 59 Jahren zu erhöhen, die in der mexikanischen Einrichtung leben und in Armut sind.

Los eventos para entrega de las tarjetas de Salario Rosa se vieron interrumpidos por el COVID-19 (Foto: Twitter@EduardoFloMa1)

Die Gewährung von Geldtransfers gilt auch für diejenigen, die Hausarbeit leisten und keine Vergütung erhalten, sowie eine Ausbildung für die menschliche Entwicklung, die laut Gouverneur dazu dient, weiter zu studieren, in ein Unternehmen zu investieren und Selbstunternehmertum zu investieren.

Es unterstützt auch Frauen im Bereich der Menschenrechte, in Gerichtsverfahren und in der psychologischen Versorgung, die vom Inhaber verlangt werden sollte. Neben öffentlichen Gesundheitsdiensten, psychologischer und sozialer Unterstützung und Unterstützung, damit er seine Grundausbildung abschließen kann.

Diese finanzielle Unterstützung besteht aus der zweimonatlichen Lieferung von 2.400 Pesos, die schutzbedürftigen Frauen und Mitgliedern des Programms gewährt werden, das unter den vom Staat Mexiko gewährten Programmen weiterhin in Kraft bleiben wird.

Während er darauf hinwies, dass die Unterstützung für das gilt, was die Begünstigten wünschen, erwähnte er, dass sie sich hauptsächlich auf Gesundheitsfragen, Lebensmittel, Haushaltsausgaben und Bildungsfragen konzentriere.

El apoyo es de 2 mil 400 pesos por un año cada dos meses (@alfredodelmazo)

Darüber hinaus behauptete der Gouverneur, dass das Programm keine „einmalige“ Lieferung sei, sondern im Laufe eines Jahres.

Was sind die Anforderungen, um sich zu bewerben?

-Überprüfen Sie, ob der Antragsteller in einer gefährdeten Situation wie Armut, extreme Armut, geringe Ressourcen und Marginalisierung lebt.

- Seien Sie im Bundesstaat Mexiko wohnhaft.

-Haben Sie das zulässige Alter, dh zwischen 18 und 59 Jahren.

-Hausfrau sein und keine professionelle Arbeit haben.

- Sie haben kein Einkommen aus einer formellen Arbeit.

Las beneficiarias deben ser de 18 a 59 años (salario rosa Edomex)

Obwohl der Anruf geschlossen ist, kann der Prozess online über das Internetportal des Staatsrates für Frauen und soziale Wohlfahrt (CemyBS) erfolgen; oder persönlich im Sekretariat für Frauen und soziale Wohlfahrt.

In diesem Fall muss Folgendes eingereicht werden:

-Gültiger amtlicher Ausweis.

-Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate des Edomex ist.

-Eindeutiger Bevölkerungsregisterschlüssel (CURP)

-Verpflichtungsschreiben

-Das Format der Registrierung für das Programm

-Bereitstellung einer Form der Manifestation des Nichterhalts von Einkommen

Für das persönliche Formular muss ein Termin vereinbart werden. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr und die Adresse ist Av. General Felipe Ángeles esquina Quintana Roo, s/n, Colonia Villa Hogar, C.P 50170, Toluca, Bundesstaat Mexiko.

Sobald sie sich für das Programm angemeldet hat, erhält die Begünstigte ihre rosa Karte, mit der sie ihr Guthaben und ihre Bewegungen telefonisch unter 800 276 93 5 überprüfen kann.

Zur Klärung oder zu Zweifeln können sich interessierte Parteien an die Linie Rosa Wage for the Integral Development of the Family unter der Nummer 722 915 56 23 oder 722 213 89 16, das Department of Disability Care 722 2 17 28 55 Extension 8101 wenden oder ihre Anfrage in einer E-Mail einreichen dirmujercemybs@edomex.gob.mx.

