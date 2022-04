Warum wir Zelensky bewundern

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives for a meeting with Austrian Chancellor Karl Nehammer, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine April 9, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

Warum bewundern wir Volodymyr Zelensky? Die Frage hat sich fast von selbst beantwortet.

Wir bewundern ihn, weil der Präsident der Ukraine angesichts ungleicher Bedingungen standhaft bleibt. Weil es die Richtigkeit des Sprichworts beweist, dass ein Mann mit Mut die Mehrheit ausmacht. Weil es zeigt, dass Ehre und Liebe zum Heimatland Tugenden sind, auf die wir auf eigenes Risiko verzichten. Weil er die Kraft des persönlichen Beispiels und der physischen Präsenz versteht. Weil er weiß, wie Worte Taten inspirieren können - ihnen Form und Zweck geben - damit Taten wiederum die Bedeutung von Worten beanspruchen können.

Wir bewundern Zelensky, weil es uns daran erinnert, wie selten diese Eigenschaften bei unseren eigenen Politikern geworden sind. Zelensky war ein Schauspieler, der seinen Ruhm nutzte, um Staatsmann zu werden. Die westliche Politik ist voll von Menschen, die sich wie Staatsmänner verhalten und zu Prominenten werden. Zelensky hat sich bemüht, den Ukrainern die harte Wahrheit zu sagen, dass sich der Krieg verschlimmern kann, und die sogenannten Wohltäter erkennen zu lassen, dass ihre Worte hohl sind und ihre Unterstützung unzureichend ist. Unsere Führungskräfte sind hauptsächlich darauf spezialisiert, Menschen zu sagen, was sie hören möchten.

Wir bewundern Zelensky dafür, mit wem und womit er es zu tun hat. Wladimir Putin repräsentiert weder eine Nation noch eine Sache, nur ein totalitäres Ethos . Der russische Diktator verteidigt die Idee, dass Wahrheit existiert, um der Macht zu dienen, nicht umgekehrt, und dass die Politik darauf ausgerichtet ist, Propaganda für diejenigen herzustellen, die sie schlucken, und denen Terror aufzuzwingen, die dies nicht tun. Letztlich ist das Ziel dieser Idee nicht der bloße Erwerb von Macht oder Territorium. Es ist die Ausrottung des Bewusstseins.

Wir bewundern Zelensky, weil er die Idee der freien Welt an ihren rechtmäßigen Platz zurückgebracht hat . Die freie Welt ist kein kultureller Ausdruck wie „der Westen“; oder ein Sicherheitskonzept wie die NATO; oder eine wirtschaftliche Beschreibung wie „die Industrieländer“. Die Zugehörigkeit zur freien Welt entspricht jedem Land, das sich der Vorstellung anschließt, dass die Macht des Staates in erster Linie zum Schutz der Rechte des Einzelnen besteht . Und die freie Welt ist es, jedem ihrer von Invasion und Tyrannei bedrohten Mitglieder zu helfen und sie zu verteidigen. Das Gleiche, was mit der Ukraine passiert, wird mit dem Rest von uns passieren.

Wir bewundern Zelensky, weil er zwei große jüdische Archetypen verkörpert: David gegen Goliath und Moses vor dem Pharao . Er ist der schlaue Underdog, der mit Geschick und Einfallsreichtum das ausgleicht, was ihm an Rücksichtslosigkeit und Stärke fehlt. Und er ist der Prophet, der sich gegen den Niedergang und die Inhaftierung seines Volkes auflehnt und beschließt, es durch Prüfungen zu einer politischen Kultur zu führen, die auf Selbstbestimmung, Freiheit und Ethik basiert.

Wir bewundern Zelensky, weil er Probleme hat. Kampf soll keine Tugend in zivilisierten Gesellschaften sein, die Dialog, Diplomatie und Engagement schätzen. Aber die Welt ist nicht immer zivilisiert: Es gibt Dinge, für die zivilisierte Menschen und Nationen kämpfen müssen, wenn sie nicht zugrunde gehen wollen. Zelensky und das ukrainische Volk haben den Rest der freien Welt daran erinnert, dass ein liberales und demokratisches Erbe, das seine Bürger für selbstverständlich halten, von ihren Feinden nach Belieben genommen wird.

Wir bewundern Zelensky, weil er die besten Engel unserer Natur weckt. Seine Führung hat Joe Biden zu einem besseren Präsidenten, Deutschland zu einem besseren Land und der NATO zu einem besseren Bündnis gemacht. Es hat einen Großteil der Vereinigten Staaten aus dem isolationistischen Stupor befreit, in den es allmählich fiel. Es hat Europas politische und kommerzielle Klassen gezwungen, nicht mehr wegzuschauen zum Abstieg Russlands in den Faschismus . Erinnern Sie freie Gesellschaften daran, dass es in der Politik immer noch ein wichtiges Zentrum geben kann, zumindest wenn es um wichtige Dinge geht.

Wir bewundern Zelensky, weil er ein Gefühl für menschliches Verhältnis beibehält, das für einen demokratisch gewählten Führer typisch ist. Beachten Sie den Kontrast zwischen seinen öffentlichen Begegnungen mit Journalisten, Kabinettsmitgliedern, ausländischen Führern und normalen Bürgern und den stalinistischen Mätzchen von Putins Gericht. In den protzigen Ornamenten der russischen Macht sehen wir die Kleinheit des Mannes, der sie ausübt: die Paranoia und Unsicherheit eines Despoten , der weiß, dass er eines Tages sein Königreich für ein Pferd verkaufen muss.

Wir bewundern Zelensky, weil er ein Vorbild dafür ist, was ein Mann sein sollte: beeindruckend ohne imposant zu sein; selbstbewusst ohne eingebildet zu sein; intelligent ohne so zu tun, als wäre er unfehlbar; aufrichtig statt zynisch; mutig nicht weil er keine Angst hat, sondern weil er sich bewegt mit gutem Gewissen vorwärts . Insbesondere amerikanische Kinder, die mit absurden Vorstellungen darüber aufgewachsen sind, was Männlichkeit mit sich bringt, sollten diesem Beispiel folgen.

Wir bewundern Zelensky, weil er weiterhin hoffnungsvoll ist, dass unsere eigenen unruhigen Demokratien Führer wählen können, die uns inspirieren, adeln und sogar retten können. Vielleicht können wir es schaffen, wenn die Stunde nicht so spät ist wie jetzt für die Menschen in der Ukraine und ihren unbezwingbaren Führer.

(C) Die New York Times. -

