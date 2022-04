Video: Ein Kind und ein Erwachsener wurden angesichts des plötzlichen Anstiegs eines Baches in Barranquilla aus einem Auto gerettet

Ein siebenjähriges Kind und ein Erwachsener in Barranquilla (Atlántico) lebten Minuten der Angst, nachdem das Auto, in dem sie mobilisierten, auf einer der Straßen der Stadt gefangen war, wo ein Bach aufgrund der starken Regenfälle im Land plötzlich zunahm.

In sozialen Netzwerken wurde ein Video viral gemacht, in dem wir die stressigen Momente beobachten, in denen das Kind mit Hilfe mehrerer Personen extrahiert wird, die gekommen sind, um ihnen zu helfen.

Laut dem Radiosender RCN ereignete sich der Unfall genau in der 85th Street zwischen dem 50. und 49C Rennen im Norden der atlantischen Hauptstadt, wo das Fahrzeug von der Wasserkraft gezogen wurde. Als sie abreisten, wurde das Auto gezogen, bis es mit weiteren Autos kollidierte, die es daran hinderten, sich vorwärts zu bewegen.

Während sie bei Caracol Radio waren, interviewten sie Freddy Almanza, einen der Personen, die geholfen haben, das Kind aus dem Auto zu holen.

„Sobald ich sah, dass das Auto näher kam, ging ich als erstes in diese Richtung und als ich sah, dass ein Kind im Auto war, beschloss ich, ihn zu retten. Glücklicherweise hielt das Fahrzeug an, als es drei weitere Fahrzeuge traf“, sagte er.

Nachdem er dem Kind geholfen hatte, warnte Almanza den Erwachsenen, der ebenfalls im Auto war, dass er gehen müsse, weil der Halbmond ihn auch ziehen könne.

„Ich sagte dem Mann, er solle aus dem Auto aussteigen, weil der Strom ihn immer noch bringen könnte und der Mann aus dem Fahrzeug stieg“, sagte er dieser Station.

Angesichts des Notfalls, wie im RCN Radio berichtet, kamen sogar Feuerwehrleute mit einer Maschine vor Ort, um im Notfall zu helfen.

„Wir haben den Anruf von der Community erhalten und sind angekommen, aber diese Leute waren aufgrund der Manöver der Community bereits in Sicherheit. Da wir in der Gegend waren, haben wir eine Überprüfung durchgeführt, um einen weiteren Fall zu vermeiden, den wir bereuen, und wir haben sichergestellt, dass die Menschen bei guter Gesundheit sind „, sagte Kapitän Jaime Pérez, Kommandeur der Feuerwehr von Barranquilla, in diesem Radiosender.

Der Retter sagte auch, dass sie am Dienstag an mehreren Unfällen teilnehmen mussten, einschließlich des Sturzes eines Strommastes aufgrund der Regengüsse, die diese Art von Situation in dieser Stadt historisch verursacht haben.

„Unsere Feuerwehrleute kamen in die Gegend und zusammen mit den Mitarbeitern der Firma Air-e wurde diese Situation kontrolliert, die keine Verletzungen hinterließ. Der Aufruf an die Gemeinde ist, die Dachziegel ihrer Häuser in dieser Regenzeit in Barranquilla und im Atlantik zu sichern „, schloss Kapitän Pérez auf RCN Radio.







LESEN SIE WEITER: