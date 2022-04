Russland stellte Truppen, die Mariupol zur Kapitulation verteidigten, ein neues Ultimatum

Imagen de archivo de soldados prorrusos a bordo de un transporte blindado durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en las afueras del sureño puerto de Mariúpol, Ucrania. 12 de abril, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko/Archivo

Russland stellte den im Azovstal-Hüttenwerk in Mariupol ausgerüsteten ukrainischen Streitkräften ein neues Ultimatum, um am Mittwoch ihre Waffen niederzulegen, nachdem sich am Dienstag keiner der Verteidiger innerhalb von zwei Stunden ergeben hatte, die Moskau dazu gegeben hatte.

„Trotz der völligen Verantwortungslosigkeit der Beamten des Kiewer Regimes bieten die russischen Streitkräfte, geleitet von rein menschlichen Prinzipien, den Militanten nationalistischer Bataillone und Söldner erneut an, den Kampf einzustellen und ihre Waffen um 14.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr) niederzulegen, um ihr Militärpersonal zu retten GMT) „, sagte der Leiter des National Defence Control Centre, Generaloberst Mikhail Mizintsev.

Der Generaloberst versicherte erneut, dass Russland die Sicherheit und das Leben derer garantieren werde, die sich an diesem Mittwoch ergeben.

Er gab an, dass am Dienstag „um 22.00 Uhr Ortszeit (19.00 GMT) niemand den angegebenen (humanitären) Korridor erreicht habe“.

El Ejército ruso extendió el plazo otorgado a los soldados que resisten en la defensa de la ciudad portuaria para que entreguen sus armas a cambio de la vida via REUTERS

Russland führte das Scheitern seines x-ten Ultimatums für den letzten ukrainischen Widerstand in dem riesigen Stahlwerk, das von russischen Truppen umgeben war, auf die Tatsache zurück, dass „die Kiewer Behörden weiterhin ihr eigenes Volk täuschen und es vom angeblichen Fehlen von Evakuierungsmöglichkeiten überzeugen“.

Mizintsev behauptet, dass die ukrainischen Truppen und das Asow-Bataillon, die sich in der Fabrik immer noch widersetzen, „sich der Verzweiflung ihrer Situation bewusst sind, bereit sind, ihre Waffen niederzulegen, jedoch nur auf Befehl Kiews, da ein Militärgericht sie in Ermangelung dessen erwarten würde“.

DIE LETZTEN PAAR STUNDEN

Der Befehlshaber Sergei Volyna von der 36. Marinebrigade der ukrainischen Armee forderte die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, die Streitkräfte, die mehr als 500 Verwundeten und Hunderte ukrainischer Zivilisten aus Mariupol auszuliefern, da die Situation auf dem Gebiet des Asowstals schwierig ist.

„Das ist unser Ruf an die Welt, es könnte unser letzter Aufruf sein. Möglicherweise haben wir nur noch ein paar Tage oder Stunden. Die feindliche Gruppe ist dutzende Male größer als wir, sie dominieren in der Luft, in der Artillerie, in Gruppen, die an Land, Ausrüstung und Panzern operieren „, berichtete Volyna in einem Video, das auf ihrem Facebook-Account veröffentlicht wurde, wie die ukrainische Nachrichtenagentur UNIAN berichtete.

In diesem Zusammenhang forderte Volyna die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, „das Auslieferungsverfahren“ anzuwenden und ukrainische Militärs und Zivilisten in das Gebiet eines Drittstaats zu verlegen.

Er erklärte auch, dass es neben dem Militär mehr als 500 verwundete Soldaten und Hunderte von Zivilisten gibt, darunter Frauen und Kinder. „Wir bitten um Sicherheit im Gebiet eines Drittlandes“, sagte der Kommandant.

Die lokalen Behörden sagen, dass Tausende von Soldaten und Zivilisten in Azovstal gefangen sind. Ein Berater des Bürgermeisteramtes von Mariupol sagte, dass sich 2.000 Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, in einer „schrecklichen Situation“ ohne Wasser, Essen oder frische Luft befinden.

Obwohl die Russen behaupten, Mariupol zu kontrollieren, widerlegte der Regionalgouverneur von Donezk, Pavlo Kirilenko, dies und sagte CNN am Dienstag, dass „es einige Bezirke gibt, in denen Straßenkämpfe begrenzt sind“.

(Mit Informationen von EFE)

