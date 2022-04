Rechtsanwältin Margarita Cabello versicherte, dass es nicht möglich sei, einen Ad-hoc-Registrar als Ersatz für Alexander Vega zu ernennen

Die Präsidentschaftswahlen rücken näher und mehrere politische Fronten haben ihre Meinungsverschiedenheit mit der Arbeit von Registrar Alexander Vega nach den Parlamentswahlen vom 19. März zum Ausdruck gebracht, bei denen mehr als eine Million Stimmen nach der Vorauszählung erschienen sind. Aus diesem Grund folgten mehrere dieser Fraktionen dem Ruf der Staatsanwältin Margarita Cabello und trafen sich in der Organisation.

Bedenken, Bedenken und Vorschläge für Garantien für die Präsidentschaftswahlen, die am 29. Mai stattfinden werden, wurden dort zum Ausdruck gebracht. Bei diesem Treffen wurde das Büro des Generalstaatsanwalts der Nation auch gebeten, den nationalen Standesbeamten Alexander Vega auszusetzen, der beschuldigt wird, im Standesamt eine Glaubwürdigkeitskrise ausgelöst zu haben.

Vertreter der verschiedenen Wahlkampagnen äußerten ihre Besorgnis über die bevorstehenden Wahlen, den Mangel an Ressourcen für einige Kampagnen, den Mangel an Mechanismen zur Gewährleistung der persönlichen Integrität der Kandidaten und die Unsicherheit in den Regionen, die die Ausübung des Rechts auf abstimmen.

„Die Institutionalität wird weiterhin stark und legitimiert sein und auf Transparenz und Garantien hinarbeiten, sowohl für politische Kampagnen als auch für die Bürger“, sagte Cabello nach fast vierstündigem Treffen. Er zog auch Bilanz und hob einige der Schlussfolgerungen hervor, die mit den verschiedenen politischen Fronten erzielt wurden.

Eine der großen Fragen auf dem Tisch war die Möglichkeit, den nationalen Registrar Alexander Vega auszusetzen, der aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei den vergangenen Parlamentswahlen von der Generalstaatsanwaltschaft untersucht wird. Daraufhin antwortete Cabello: „Wir können vorerst keinen Ad-hoc-Registrar ernennen. Wir sind in der Testphase. Heute hat uns das Standesamt einen vollständigen Bericht über den Arbeitsplan für die 42-tägige Präsidentschaftskampagne geschickt. Bei all diesen Tests werden wir nach dieser Analyse gemäß den Regeln entscheiden, ob eine Aussetzung angemessen ist.“

Auf der anderen Seite und trotz der vielen Bedenken und Bedenken der Kandidaten und ihrer Vizepräsidentschaftsformeln vor den Wahlen, die in etwas mehr als einem Monat stattfinden werden. Der Generalkanzler der Nation berichtete über die Änderungen der E-14-Formulare und der Karte für die Präsidentschaftswahlen.

Wie bereits von Registrar Alexander Vega angekündigt, wird das Formular E-14 nun größere Boxen und Farbfotos von Präsidentschaftskandidaten enthalten. Dies soll es den stimmberechtigten Jurys erheblich erleichtern, die Vorabzählung durchzuführen, und somit Fehler bei der Kennzeichnung der Kästchen vermeiden, was sich nach Angaben des Unternehmens auf die Ergebnisse zum Zeitpunkt der Zählung bei den vergangenen Parlamentswahlen auswirkte.

Einige der von den verschiedenen politischen Kampagnen geforderten Änderungen wurden an den Wahlkarten vorgenommen und vom Nationalen Wahlrat (CNE) genehmigt. Die Kandidaten erhalten größere Fotos und Farblogo-Symbole, deren Druck auf umweltfreundlichem Papier erfolgt. Auf der anderen Seite werden mehr als 700.000 stimmberechtigte Jurys in der Auslosung ausgewählt, und es wird sichergestellt, dass „alle Mitglieder der Wahllokale heterogen mit unterschiedlichen politischen Zugehörigkeiten verteilt sind und die von politischen Kampagnen nominierten Jurys priorisiert werden“, sagte das Standesamt.

