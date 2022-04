Präsidentschaftsdebatte in Frankreich: Marine Le Pens letzte Chance, Emmanuel Macrons Bevorzugung zu brechen

A combination picture shows portraits of the two candidates running for the second round in the 2022 French presidential election, Marine Le Pen, leader of French far-right National Rally (Rassemblement National) party, and French President Emmanuel Macron, candidate for his re-election. Pictures taken February 5, 2022 (L) and April 2, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Die heutige Debatte zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen im französischen Fernsehen ist die letzte große Gelegenheit für den rechtsextremen Kandidaten, den Trend in den Umfragen der letzten Tage nach einer Erhöhung der Führung zugunsten des französischen Präsidenten umzukehren.

Die beiden Kandidaten, die in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am kommenden Sonntag für das Elysée spielen werden, werden sich mindestens zweieinhalb Stunden lang in einer Debatte gegenüberstehen, die in Frankreich bereits zum Klassiker geworden ist und in gewissem Maße eine Wiederholung der Debatte ist, die die beiden bereits 2017 gespielt haben.

Dann war Macron der Gewinner des Abends, der auch der unbestrittene Favorit in der zweiten Runde war und derjenige, der mit 66,10% der Stimmen die Umfragen durchsuchte, verglichen mit 33,9% für Le Pen.

Seitdem haben sich die Dinge erheblich geändert, und das beste Beispiel ist, dass am Ende der ersten Runde am 10. einige Umfragen einen Sieg für den amtierenden Präsidenten voraussagten, jedoch mit nur zwei Punkten.

Seitdem deuten Umfragen auf eine Zunahme des Unterschieds zwischen den beiden Gegnern hin. Zum Beispiel gab der Demoscopic Institute Opinion Way Macron an diesem Dienstag 56% der Wahlabsicht, zwei Prozentpunkte mehr als am vergangenen Freitag. Im Gegenteil, Le Pen verlor zu diesem Zeitpunkt auch zwei Punkte auf 44%.

Die Debatte wird von den beiden großen Fernsehkanälen organisiert, dem privaten TF1 (der mit dem höchsten Publikum) und dem öffentlichen France 2, obwohl andere Medien sie auch live übertragen.

Zwei Journalisten aus diesen Netzwerken - Gilles Bouleau und Léa Salamé - werden dafür verantwortlich sein, die Debatte zu moderieren, sicherzustellen, dass die Redezeiten gleichwertig sind und das Tempo und den Übergang von einem Thema zum anderen festlegen, ohne jedoch direkt in den Inhalt einzugreifen, um Kontroversen zu vermeiden ihre Rolle.

Jeder Kandidat hat einen Berater ernannt, der überwacht, ob die Leistung den zuvor festgelegten Regeln entspricht, damit beispielsweise potenziell schädliche Bilder eines Kandidaten, der in seinen Notizen verloren gegangen ist oder sich die Nase kratzt, während der andere spricht, nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Wenige Stunden nach diesem entscheidenden Moment der Kampagne erklärt Senatspräsident Gérard Larcher, Mitglied der konservativen Partei Los Republicanos (LR), am Mittwoch in einem Interview in der Zeitung Le Parisien, dass er für Macron stimmen werde, weil „Marine Le Pen eine Gefahr für das Land darstellt“, obwohl er weist darauf hin, dass eine solche Unterstützung nicht bedeutet, dass Sie Ihre Zustimmung für das Programm des ersteren geben.

Der Bürgermeister von Perpignan, Louis Alliot, einer der Hauptunterstützer von Le Pen (und seinem ehemaligen Partner), hat in Europa 1 die Botschaft wiederholt, dass sein Kandidat offen für Allianzen ist und dass es im Falle eines Sieges in der neuen Mehrheit „Menschen aller Art“ geben wird, einschließlich der des anderen Führers Rechtsextreme Reconquista-Partei, Éric Zemmour.

