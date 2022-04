Nie wieder missbraucht ein Richter seine Funktionen gegenüber Frauen und Kindern.

Fidel Gallegos Figueroa ist Bezirksrichter für Oaxaca, der die Bundeskompetenz für die Regelung von Angelegenheiten besitzt. Gemäß dem Ethikkodex der Richter, der der Bundesjustiz beigefügt ist, sollte keine persönliche Leidenschaft die Handlungen oder Bestimmungen beeinflussen, die sie in ihren Zuständigkeitsbereich haben. Viel weniger ist es zulässig, dass ein Beamter seine Hierarchie gegenüber örtlichen Gerichten oder Kontakten nutzt, um Einfluss auf die Entscheidungen anderer Richter in einer Angelegenheit zu haben, an der sie beteiligt sind.

Es wäre wirklich schade zu bestätigen, dass, wie die Überlebende von stellvertretender Gewalt und ehemalige Partnerin der Bezirksrichterin Luvia Altamirano beschuldigt hat, dass ein Mitglied der Justiz ihre Elektrowerkzeuge benutzt, um ihren jüngsten Sohn von ihrer Mutter zu trennen.

Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, insbesondere am 19. April 2020, wurde Luvia von ihrem damaligen Ehemann Fidel Gallegos Figueroa körperlich und sexuell angegriffen. Sie benötigte jedoch Hilfe von der Stadtpolizei, um das eheliche Heim verlassen und fliehen zu können.

Dem zweiten Bezirksrichter werden auch Gewalttaten gegen die junge Luvia Altamirano vorgeworfen, die berichtet hat, dass sie eine stürmische Beziehung zu verschiedenen Arten von Aggressionen erlebt hat. Heute ist Ihr Kind jedoch einem hohen Risiko ausgesetzt. Während der Pandemie wurde das Kind von seiner Mutter getrennt und versteckt, ohne es auch nur einmal sehen zu können. Familienstreitigkeiten vor den Amtsgerichten hatten Höhen und Tiefen, unter denen sie einerseits Besuche beobachten konnte, während der Vater darum bat, die elterliche Sorge ihrer Mutter zu entziehen und sie daran zu hindern, ihren Sohn für immer zu sehen.

Vor ein paar Wochen sandte Luvia Altamirano einen Brief an den Ministerpräsidenten des Obersten Gerichtshofs, Arturo Zaldívar, in dem er um seine Intervention bat. Hoffentlich können diese Schreiben zu Ihrem Verständnis gelangen, um die Handlungen von Richter Fidel Gallegos durch den Rat der Justiz zu überprüfen.

Als überlebende Mutter stellvertretender Gewalt hat diejenige, bei der Eltern ihre Kinder als Instrument zum Schaden einsetzen, ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass sowohl die lokalen Behörden, dh der Oberste Gerichtshof des Staates Oaxaca als auch die Generalstaatsanwaltschaft; und die Bundesbehörden, Distrikt und Die Collegiate Courts of the Thirteenth Circuit haben zu ihrem Plan beigetragen, sie mit rechtlichen Tricks, falschen Fakten und der Absicht, die Justiz aus Bequemlichkeit zu manipulieren, von ihrem jüngsten Sohn von 5 Jahren zu trennen.

Wenn Sie zu diesem Teil des Textes gekommen sind und darüber nachdenken, warum Luvia kein Amparo beworben hat, wissen Sie, dass sie dies getan hat. Wissen Sie, wer für Ihre Entscheidung vor zwei Richtern aus Oaxaca verantwortlich sein könnte, die in Ihrer Position in Gefahr sind? Kein Geringerer als Fidel Gallegos, Zweiter Bezirksrichter, als Bürgschaftsrichter. Derselbe Fidel Gallegos Figueroa, der die örtliche Richterin Joana Vasconcelos Sánchez aufgefordert hat, Magistrat zu werden. Derselbe, der die Entführung von Luvias jüngstem Sohn legalisiert hat. Kein Opfer sollte sich angesichts dieser Art von Ereignissen hilflos fühlen, die es sich zwar für das Universum der Justizbewerber nicht leisten kann, sich aber nicht leisten können.

Luvias Sohn war 3 Jahre alt, als er entführt wurde. Am 12. November 2021 trennte die Familienrichterin Joana Vasconcelos sie mit Täuschung und Drohungen, die von Luvia beschuldigt wurden, physisch von ihrem kleinen Sohn und argumentierte, dass ein Psychologe ihn zurückhalten würde, da der Junge nicht bei seinem Vater sein wollte. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass Richterin Joanna das Sorgerecht in das geteilte Sorgerecht änderte, dem Vater des Kindes das Recht gab, bei ihm zu bleiben, und ein Verfahren für den Verlust der elterlichen Autorität gegen Luvia verfeinerte.

Es ist nicht nur unethisch, dass ein Richter sein Amt nutzt, um persönliche Angelegenheiten zu definieren, in denen ein Dritter außerhalb der Situation die Entscheidungen treffen muss. Es ist auch illegal und unmoralisch, dass der Justizapparat nicht mehr effizient ist, weil er auf eine asymmetrische Beziehung stößt, in der die Geschlechterperspektive nicht mehr existiert, weil er vor einer Partei mit größerer wirtschaftlicher und politischer Macht steht. Aus diesem Grund halte ich es für unerlässlich, die ethischen Grundsätze in der Justiz durchzusetzen und das Gebot der Gerechtigkeit umzusetzen, das Präsident Andrés Manuel López Obrador gefördert hat: „Außerhalb des Gesetzes nichts; über dem Gesetz niemand.“

Es kann keine Richter geben, die das Privileg haben, das Gesetz an ihre Größe anzupassen, solange es Ungerechtigkeiten, stellvertretende Gewalt, Kinder und Frauen gibt, die ungestraft leiden. Der Kleine wird am 31. August Geburtstag haben und ich hoffe, dass er mit seiner lebenslangen Betreuerin, seiner Mutter, frei feiern kann.

Wir haben bereits über „stellvertretende Gewalt“ gesprochen, es ist Gewalt, die auf Kinder ausgeübt wird, um der Mutter Schmerzen zuzufügen. Es ist der grausamste Ausdruck geschlechtsspezifischer Gewalt: „Wenn ein Mann Sie tötet, sind Sie nicht mehr da, um sie zu leiden, sondern den Ausbruch von Töchtern und Töchtern zu überleben sons ist extrem schmerzhaft, grausam und unmenschlich“.

Stellvertretende Gewalt hat die Komplizenschaft einer Gesellschaft, die Frauen ständig in Frage stellt, die ihre Worte und ihre Mutterschaft in Frage stellt, aber die Gesellschaft ist nicht die einzige Mitschuldige an dieser Gewalt, ebenso wie das System, das es Frauen ermöglicht hat, mit Zustimmung der Behörden institutionelle Gewalt auszuüben. Eines der Beispiele für diese Gewalt ist Elisa Celis, Mitbegründerin der National Front Against Vicarian Violence und Vertreterin des Bundesstaates Jalisco, einem der Staaten mit der höchsten Korruptionsrate des Landes. Ihr Leben wurde seit mehr als zwei Jahren und 8 Monaten beurteilt, als der Vater ihrer Kinder sie anschließend nicht in ihre Häuser zurückbringt, um die Sommerferien 2019 gemäß einer Vereinbarung zu verbringen, die von einem Familienrichter im Bundesstaat Jalisco unterzeichnet und ratifiziert wurde, wo sie ursprünglich das Sorgerecht hatte ihren beiden Kindern teilt sie ihr mit, anstatt die Kinder wie in dieser Vereinbarung vereinbart zurückzugeben, dass sie in einem anderen Familiengericht den Eltern in nur drei Tagen das vorläufige Sorgerecht für die Minderjährigen gewährt hatte, ohne ein einziges Beweisstück für den Urlaub vorzulegen, wie es die Kinder selbst gestanden haben Vater. Elisa erholt das Sorgerecht für ihre beiden Kinder in nur 5 Wochen vor einem Kollegialgericht, das die Rückkehr von Minderjährigen innerhalb von 48 Stunden seit September 2019 anordnet.

Elisa Celis hat nicht nur ihre Minderjährigen nicht wiedergefunden, sondern bis heute musste sie sich der institutionellen Gewalt stellen, die irrational gegen sie begangen wurde, sie hat mehr als 40 Fälle in der Bundesjustiz und mehr als 16 in der staatlichen Justiz verhandelt, ihr Leben wurde strafrechtlich verfolgt, ich bin strafrechtlich verfolgt worden Verfahren gegen sie Dank unzähliger falscher Beschwerden seines ehemaligen Partners wurde er fälschlicherweise der Gewalt beschuldigt, seinen eigenen Sohn unter Drogen gesetzt, Vertrauensbruch, Drohungen, Betrug und viele andere Beschwerden unter dem Schutz und absoluter Absprache der Behörden mit dem alleinigen Zweck, das Recht aufzugeben Verfahren und Verzicht auf das Sorgerecht für ihre beiden Söhne, wo sie bis heute mehr als 23 Hinrichtungen zugunsten von Elisa vor verschiedenen Kollegialgerichten gewonnen hat, die sowohl ihr Sorgerecht als auch die sofortige Rückkehr ihrer Minderjährigen ratifizieren.

Sie führen derzeit die Rückgabe ihrer Minderjährigen in Übereinstimmung mit drei Amparos durch, die Minderjährige innerhalb von 48 Stunden zurückgeben sollen. Darüber hinaus sind Richter sowohl der allgemeinen als auch der Bundesgerichtsbarkeit dem entführenden Vater in den bereits sechs Verfahren weiterhin gestattet, in den letzten Wochen zu versuchen, ihre Kinder zurückzugeben, wenn der Vater die Anordnung nicht eingehalten hat, obwohl verschiedene Kollegialgerichte entschieden haben dass die Richter, die die endgültige Aussetzung der Rückführung von Minderjährigen an Elisa Celis in diesen zwei Jahren und acht Monaten nicht eingehalten haben, eine Haftung und mögliche Straf- und Eigentumsstrafe bestehen.

Die Komplizenschaft zwischen den Behörden und dem entführenden Vater war eine Konstante in den Verfahren von Elisa Celis, wo die wirtschaftliche Ungleichheit der Parteien dieses Rechtsstreits überwältigend war, sodass die Minderjährigen weiterhin in der Obhut des entführenden Vaters mit dem Schutz derselben Richter sind. Der Vater der Minderjährigen ist Erbe eines der berühmtesten Tequila-Häuser der Welt, in dem seine wirtschaftliche Kraft ein Schlüsselelement war, um sicherzustellen, dass in einem gescheiterten und notorisch sexistischen Justizsystem institutionelle Gewalt jetzt mit der vollen Strenge des Gesetzes ausgeübt wird.

