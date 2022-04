Mutter fand ihre beiden Kinder beim Stehlen und rügte sie öffentlich in Bucaramanga

Die Enttäuschung und Wut einer santandereischen Mutter wurde in den sozialen Medien viral, nachdem mehrere Personen die Frau aufgenommen hatten, als sie fand, dass ihre Kinder in der Stadt Bucaramanga Verbrechen begangen hatten. Obwohl die jungen Männer mit einem Messer bewaffnet waren und der Gemeinde Angst einflößten, konnten sie nur auf dem Boden sitzen und schweigen, als sie ihre Mutter vor sich hatten und ihre Handlungen forderten.

„Warte, bis wir nach Hause kommen“, sagte die Frau und die Gemeinde applaudierten ihr und schimpften den jungen Leuten, die anscheinend Minuten zuvor von anderen Kriminellen auf den Straßen der Stadt begleitet wurden. Das Video zeigt, dass zusätzlich mehrere Beamte die Kinder der Frau umgeben, und einer von ihnen erklärt der Mutter, was sie getan haben.

Die Mutter schlug sie wiederholt und fragte, was sie taten. Sie schimpfte auch die ältere, weil sie die Jüngsten in einen zentralen Park in der Hauptstadt des Departements Santander gebracht hatte. „Du findest es sehr schön hier gesehen zu werden... Ja, sicherlich haben die Agenten sie erwischt und ihnen gesagt, dass es falsch sei, wenn sie spielen „, rief die Frau, ohne die Erklärungen eines ihrer Kinder anzuschreiben, das ihr sagte, dass sie Fußball spielen würden.

Zu dieser Zeit näherte sich einer der Beamten der Frau und wies darauf hin, dass sie Beweise habe, dass ihre Kinder keine Spiele spielten, sondern einen Raub planten. „Nein, sie haben nicht gespielt. Sie haben in einer Kombination gestohlen, drei weitere waren bei ihnen, ich habe ein Video und ich kann es ihnen damit zeigen „, sagte der Beamte der wütenden Mutter, die die Jungen befragte, deren Messer sie trugen.

Glücklicherweise gelang es den Streifenpolizisten, die jungen Leute daran zu hindern, das Verbrechen zu begehen, aber sie fanden das Messer; Die Mutter ihrerseits betonte, dass sie arbeite und nicht wusste, was ihre Kinder zu dieser Zeit taten.

Mama fand ihren Sohn, der in Bucaramanga Verbrechen begangen hat

Das virale Video wurde von Juan Carlos Cárdenas, dem derzeitigen Bürgermeister von Bucaramanga, in Netzwerken geteilt, der die Rolle der Mutter hervorhob, ihre Kinder für das, was sie taten, zurechtweisen. „Danke an die Mutter, die ihre Kinder tadelt und schimpft, nachdem sie erfahren hat, dass sie anscheinend ein Verbrechen begehen würden und von der Polizei verhaftet wurden“, schrieb der lokale Präsident in einem Facebook-Beitrag.

Der Präsident bestand darauf, dass er hoffe, dass das „Ziehen der Ohren“ der Mutter funktioniert hat, damit sich junge Menschen mehr auf ihre Studien als auf Kriminalität konzentrieren. Es ist bekannt, dass die jungen Leute vorerst nur von den Behörden gewarnt wurden, wie gefährlich es für sie sei, in der Stadt auszurauben, genauso wie man glaubte, dass das öffentliche Schimpfen ihrer Mutter eine ausreichende „Bestrafung“ sei.

In den Kommentaren der Veröffentlichung begrüßen die Menschen auch das Verhalten der Mutter, indem sie junge Menschen öffentlich zurechtweisen. „Ausgezeichnete Mama, so müssen wir hart und ungehindert mit den Kindern sprechen, damit sie lernen, gute Menschen zu sein, die für die Gesellschaft nützlich sind“; „Das muss getan werden... wenn wir wüssten, wie wir das Kind von heute korrigieren können, müssten wir den Mann von morgen nicht bestrafen... hart mit diesen ungehorsamen Kindern“, einige Internetnutzer sagten.

