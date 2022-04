Manuel Clouthier erinnerte sich an den „Culiacanazo“ an diejenigen, die ihn „Heimat verkaufen“ an Gegner nennen

Manuel Clouthier, Bruder des Leiters des Wirtschaftsministeriums (SE), Tatiana Clouthier, stellte sich gegen diejenigen, die die Gesetzgeber angerufen haben, die die elektrische Reform von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) am 17. April in der Abgeordnetenkammer rückgängig gemacht haben.

Über seinen Twitter-Account erinnerte sich der Aktivist der National Action Party (PAN) an die sogenannte“ Culiacanazo „, eine gescheiterte Operation, bei der Joaquín Guzmán Loeras Sohn El Chapo gefangen genommen und freigelassen wurde; Ovidio Guzmán López, besser bekannt wie El Ratón.

„Verräter des Heimatlandes sind diejenigen, die eine gescheiterte und dumme Operation genehmigt haben, die die Bevölkerung von Culiacán gefährdete, und nachdem sie den Hauptkönig erobert hatten, gaben sie den Befehl, ihn freizulassen, weil ihnen etwas verpönt war“, schrieb Manuel Clouthier in den sozialen Medien.

Manuel Clouthier recordó el "Culiacanazo" (Foto: Twitter/@ClouthierManuel)

Die Erklärungen des Panista kamen, nachdem der Vorsitzende der Nationalen Erneuerungsbewegung (Morena), Mario Delgado, und mehrere Gesetzgeber der Kirschpartei ihre Absicht zum Ausdruck gebracht hatten, den Abgeordneten des Oppositionsblocks zu zeigen, dass sie gegen die elektrische Reform von López Obrador gestimmt haben .

„Wir sind sicher, dass die Menschen den Konservativen nicht erlauben werden, voranzukommen“, sagte Delgado Carrillo.

Die Koordinatorin von Morena, Citlalli Hernández, die kürzlich wieder der Abgeordnetenkammer beigetreten ist, um auf die Reform des Bergbaugesetzes zu drängen, gab an, dass die innerhalb der Kirschpartei ergriffenen Maßnahmen darin bestehen, „diese Kampagne zur Verteidigung der nationalen Souveränität fortzusetzen, um zu berichten, was Sie stimmten gegen die Oppositionsparteien, um mit Gesicht, Nachnamen, Gesicht und Partei in jedem Bezirk zu berichten, dass die Abgeordneten, die diesen Teil der Bevölkerung hätten vertreten sollen, das Heimatland verraten haben“.

Darüber hinaus wies der nationale Führer der PAN, Marko Cortés, darauf hin, dass die von den Mitgliedern der selbsternannten vierten Transformation (4Q) durchgeführten Maßnahmen die Autokratie demonstrieren, in der die Bevölkerung Mexikos leben soll.

Mario Delgado y Citlalli Hernández aseguraron que evidenciaran a diputados que votaron contra Reforma Eléctrica (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM) Daniel Augusto

„Dies ist ein weiteres Beispiel für die Autokratie, in der Präsident López Obrador möchte, dass wir leben, wo sich nicht nur Freiheit und das Recht auf Dissens nicht präsentieren, sondern sie versuchen, sie zu unterdrücken, indem sie Oppositionsgesetzgeber einschüchtern, verfolgen und belästigen“, sagte der blau-weiße Führer.

Der Vorsitzende von Acción Nacional forderte außerdem, dass der Präsident des Verwaltungsrats der Abgeordnetenkammer, Morenist Sergio Gutiérrez Luna, die Sicherheit der Gesetzgeber garantiere.

Marko Cortés sagte , dass die Koalition von Va por Mexico durch die Verschrottung der Elektrizitätsreform das Land vor „einer der schlimmsten Reformen aller Zeiten“ rettete, die, wie er versicherte, eine hohe Umweltverschmutzung, Gesundheitsschäden, hohe Stromkosten verursachen könnte „und noch mehr Investitionsverluste und Mitarbeiter.“

El dirigente nacional del PAN se lanzó contra Moren y AMLO (Foto: Twitter/@MarkoCortés)

„Jetzt belästigt Morena mit ihren Fallen und Lügen unsere Bundesabgeordneten mit einer Strategie, die zu größerer Wut, Spaltung und Polarisierung der mexikanischen Gesellschaft führt. In dieser Zeit, in der Mexiko mehr denn je vereint bleiben sollte, wollen sich der Präsident und die Morenoiten weiterhin mit Hasskampagnen trennen, weil sie nicht tolerieren, dass ihre Interessen berührt wurden.“

Cortés Mendoza erinnerte daran, dass sich die PAN-Bank während der Abstimmung für die Elektroreform mit Verantwortung, Professionalität und Patriotismus verhielt, „indem sie die verschiedenen Visionen der Gesellschaft untersuchte und analysierte und was für Mexiko am besten war. Deshalb haben wir gegen die destruktive, regressive und umweltschädliche Reform des Präsidenten gestimmt.“

