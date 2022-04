Magaly Medina enthüllte Oscar del Portals angebliche Untreue gegenüber Fiorella Mendez

Die Ankündigung von Aldo Miyashiros Ampay mit seiner ehemaligen Reporterin Fiorella Retiz sorgte in den sozialen Medien für Aufsehen, wie niemand konnte Stellen Sie sich vor, der Gastgeber von La Bandas Chino wäre seiner Frau Érika Villalobos, mit der er vor einem Tag eine Familienreise nach Spanien unternommen hatte, untreu.

Bevor Magaly Medina jedoch die Bilder der Untreue des beliebten „Chino“ ausstrahlte, enthüllte er eine ziemlich merkwürdige Tatsache und stellte fest, dass seine „Urracos“ nicht beabsichtigten, den Schauspieler zu fangen, sondern seinen Partner Oscar del Portal.

Laut dem Gerücht von „Urraca“ wurde berichtet, dass der Gastgeber von América Deportes eine außereheliche Beziehung zu Fiorella Méndez, der Ex-Frau von Cumbiambero Pedro Loli, hatte.

„ Oscar del Portal, der Sportkommentator von América Deportes, ist auch der Protagonist dieser Geschichte, und dann werde ich Ihnen etwas Untreue erzählen. Wir waren nicht wirklich in den Fußstapfen von Aldo Miyashiro, Aldo Miyashiro war das Sahnehäubchen auf unserem Kuchen, weil wir wirklich beobachten wollten oder in die Fußstapfen traten, was uns bereits über die Zeichen gesagt wurde, die wir hatten, weil wir uns immer auf das verlassen, was es gibt Gerüchte „, erklärte er.

Magaly Medina wies auch darauf hin, dass sie mehrere Wochen lang Gerüchte über die angebliche Untreue von Oscar del Portal hatten, also traten sie in seine Fußstapfen und erwischten ihn mehr als einmal beim Teilen mit Fiorella Méndez, die an der Produktion von Aldo Miyashiros Programmen arbeitet.

„ Wir waren in die Fußstapfen von Oscar del Portal, weil Gerüchte darauf hindeuteten, dass es eine Annäherung zwischen ihm und dem ehemaligen Partner des Cumbiambero Pedro Loli gab , dem Mädchen, das an der Produktion mehrerer Fernsehprogramme arbeitet, Fiorella Méndez, aber es dreht sich stellte sich heraus, dass wir während dieser Untersuchung den Jackpot entdeckt haben „, sagte er.

FIORELLA MÉNDEZ VERBRACHTE DIE NACHT IN DER WOHNUNG VON OSCAR DEL PORTAL

Am selben Tag, an dem Aldo Miyashiro mit Fiorella Retiz besetzt war, kamen Oscar del Portal und Fiorella Méndez auch in die Abteilung des Sportjournalisten, um den Triumph des Fernsehmoderatorteams zu feiern.

Die Reporter, die alles festhielten, was bei dem Treffen geschah, sahen nie Pedro Lolis Ex-Frau das Haus verlassen . Erst am 19. April um 9:30 Uhr wurde sie gesehen, wie sie ein Taxi nahm, um den Ort zu verlassen.

Als sie von der Reporterin angesprochen wurde, bestritt sie zu jeder Zeit, dass sie im Haus von Oscar del Portal wohnte, dessen Name ist, dass er mit Vanessa Quimper verheiratet ist.

Aldo Miyashiro wurde in den sozialen Medien scharf dafür kritisiert, dass er seiner Frau Érika Villalobos untreu war.

LESEN SIE WEITER: